Claves para el lunes 7 de julio

7 jul (Reuters) - LUNES 7 JULIO EMPRESAS * Repsol publica informe de producción. * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. * Global Dominion Access - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. OTROS EVENTOS * El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca. * El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visita Japón como parte de una gira por países asiáticos. * Reunión del Eurogrupo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Name Period Reuter Prior Time /Region s Poll 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial May 0.5% -1.4% Output MM 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial May -2.02% Production YY SA 08:00 United GBHHP=ECI Halifax House Jun -0.4% Kingdom Prices MM 08:00 United GBHHPY=ECI Halifax House Jun 2.50% Kingdom Prices YY 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Jun 304.609 M Total 10:30 Euro EUSTCS=ECI Sentix Index Jul 1.2 0.2 Zone 11:00 Euro EURSL=ECI Retail Sales MM May -0.5% 0.1% Zone 11:00 Euro EURSLY=ECI Retail Sales YY May 2.3% Zone 16:00 United USEMPI=ECI Employment Jun 107.49 States Trends 17:30 United US6MAT=ECI 6M Bill Auc - 7 Jul 75.790.269.800 States TA 17:30 United US6MAH=ECI 6M Bill Auc - 7 Jul 4.110% States HR 17:30 United US6MAB=ECI 6M Bill Auc - 7 Jul 2.770 States BTC 17:30 United US6MAA=ECI 6M Bill Auc - 7 Jul 12.320% States HAP 20:00 United US3MAT=ECI 3M Bill Auc - 7 Jul 84.329.792.700 States TA 20:00 United US3MAH=ECI 3M Bill Auc - 7 Jul 4.235% States HR 20:00 United US3MAB=ECI 3M Bill Auc - 7 Jul 3.040 States BTC 20:00 United US3MAA=ECI 3M Bill Auc - 7 Jul 3.730% States HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)