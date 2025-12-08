Claves para el lunes 8 de diciembre
- 1 minuto de lectura'
8 dic (Reuters) -
MERCADOS
* Festivo en España por la Inmaculada Concepción, mercado abierto.
BANCOS CENTRALES
* Conferencia de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, titulada “La transformación del dinero: disrupción tecnológica y el futuro de los servicios financieros” en la Frankfurt School of Finance & Management (1500 GMT).
OTROS EVENTOS
* Consejo de Justicia e Interior de la UE. (Hasta el 9 de diciembre)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, oct: Previsto 0,5; Anterior 1,3.
* 0800 Alemania – Producción industrial interanual desestacionalizado, oct: Anterior -0,98.
* 0845 Francia – Activos de reserva total, nov: Anterior 350.037.000.000.
* 1030 Eurozona – Índice Sentix, dic: Previsto -7; Anterior -7,4.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
- 1
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 2
La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
- 3
El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires, desde la cabina de uno de los pilotos
- 4
Racing dio el golpe, eliminó a Boca en la Bombonera y jugará la final del torneo Clausura