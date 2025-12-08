LA NACION

Claves para el lunes 8 de diciembre

8 dic (Reuters) -

MERCADOS

* Festivo en España por la Inmaculada Concepción, mercado abierto.

BANCOS CENTRALES

* Conferencia de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, titulada “La transformación del dinero: disrupción tecnológica y el futuro de los servicios financieros” en la Frankfurt School of Finance & Management (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Justicia e Interior de la UE. (Hasta el 9 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, oct: Previsto 0,5; Anterior 1,3.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual desestacionalizado, oct: Anterior -0,98.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, nov: Anterior 350.037.000.000.

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, dic: Previsto -7; Anterior -7,4.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

