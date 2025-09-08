LA NACION

Claves para el lunes 8 de septiembre

8 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Comienza el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Sabadell

OTROS EVENTOS

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Lituania. * Elecciones parlamentarias en Noruega. DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country/ RIC Indicator Name Peri Reute Prior

l Region od rs

Time Poll

08:0 Germany DEIP=E Industrial Jul 1,0% -1,9%

0 CI Output MM

08:0 Germany DEIPY= Industrial Jul -3,53%

0 ECI Production YY

SA

08:0 Germany DEEXPY Exports MM SA Jul 0,1% 0,8%

0 =ECI

08:0 Germany DEIMY= Imports MM SA Jul 4,2%

0 ECI

08:0 Germany DETBAL Trade Balance, Jul 15.4B 14.9B

0 =ECI EUR, SA

10:3 Euro EUSTCS Sentix Index Sep -3.7

0 Zone =ECI

16:0 United USEMPI Employment Aug 107.55

0 States =ECI Trends

17:3 United US6MAT 6M Bill Auc - 8 74.469,

0 States =ECI TA Sep 295.200

17:3 United US6MAH 6M Bill Auc - 8 3.880%

0 States =ECI HR Sep

17:3 United US6MAB 6M Bill Auc - 8 2.700

0 States =ECI BTC Sep

17:3 United US6MAA 6M Bill Auc - 8 88.530%

0 States =ECI HAP Sep

20:0 United US3MAT 3M Bill Auc - 8 83.650,

0 States =ECI TA Sep 546.400

20:0 United US3MAB 3M Bill Auc - 8 2.960

0 States =ECI BTC Sep

20:0 United US3MAA 3M Bill Auc - 8 77.020%

0 States =ECI HAP Sep

21:0 United USCRED Consumer Credit Jul 7.37B

0 States =ECI

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

