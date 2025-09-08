Claves para el lunes 8 de septiembre
8 sep (Reuters) -
EMPRESAS
* Comienza el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Sabadell
OTROS EVENTOS
* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Lituania. * Elecciones parlamentarias en Noruega. DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country/ RIC Indicator Name Peri Reute Prior
l Region od rs
Time Poll
08:0 Germany DEIP=E Industrial Jul 1,0% -1,9%
0 CI Output MM
08:0 Germany DEIPY= Industrial Jul -3,53%
0 ECI Production YY
SA
08:0 Germany DEEXPY Exports MM SA Jul 0,1% 0,8%
0 =ECI
08:0 Germany DEIMY= Imports MM SA Jul 4,2%
0 ECI
08:0 Germany DETBAL Trade Balance, Jul 15.4B 14.9B
0 =ECI EUR, SA
10:3 Euro EUSTCS Sentix Index Sep -3.7
0 Zone =ECI
16:0 United USEMPI Employment Aug 107.55
0 States =ECI Trends
17:3 United US6MAT 6M Bill Auc - 8 74.469,
0 States =ECI TA Sep 295.200
17:3 United US6MAH 6M Bill Auc - 8 3.880%
0 States =ECI HR Sep
17:3 United US6MAB 6M Bill Auc - 8 2.700
0 States =ECI BTC Sep
17:3 United US6MAA 6M Bill Auc - 8 88.530%
0 States =ECI HAP Sep
20:0 United US3MAT 3M Bill Auc - 8 83.650,
0 States =ECI TA Sep 546.400
20:0 United US3MAB 3M Bill Auc - 8 2.960
0 States =ECI BTC Sep
20:0 United US3MAA 3M Bill Auc - 8 77.020%
0 States =ECI HAP Sep
21:0 United USCRED Consumer Credit Jul 7.37B
0 States =ECI
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
