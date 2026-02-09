Claves para el lunes 9 de febrero

9 feb (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Philip Lane, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Universidad de Maynooth (1200 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, participa en un debate plenario sobre el estado de la economía de la UE y las actividades del BCE en Estrasburgo (1600 GMT).

* Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación moderada sobre política monetaria y perspectivas económicas en el Top Producer Summit, en Nashville (2015 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión de viceministros de Finanzas y de bancos centrales de la ASEAN (AFCDM, por sus siglas en inglés). (Hasta el 13 de febrero)

* Guillermo, príncipe de Gales, realiza su primera visita oficial a Arabia Saudí. (Hasta el 11 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, feb: Previsto 0,0; anterior -1,8. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)