Claves para el lunes 9 de marzo
9 mar (Reuters) -
EMPRESAS
* Merlin Properties celebra su Día del Inversor. (Hasta el 10 de marzo)
OTROS EVENTOS
* Reunión del Eurogrupo.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Pedidos industriales intermensual, ene: previsto -4,3; anterior 7,8.
* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual desestacionalizado, ene: anterior 13,7.
* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: anterior 111,5.
* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, ene: previsto 1,0; anterior -1,9.
* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, ene: anterior -0,55.
* 1030 Eurozona – Índice Sentix, mar: anterior 4,2.
* 1500 Estados Unidos – Tendencias de empleo, feb: anterior 105,06.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)