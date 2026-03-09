LA NACION

Claves para el lunes 9 de marzo

9 mar (Reuters) -

EMPRESAS

* Merlin Properties celebra su Día del Inversor. (Hasta el 10 de marzo)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales intermensual, ene: previsto -4,3; anterior 7,8.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual desestacionalizado, ene: anterior 13,7.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: anterior 111,5.

* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, ene: previsto 1,0; anterior -1,9.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, ene: anterior -0,55.

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, mar: anterior 4,2.

* 1500 Estados Unidos – Tendencias de empleo, feb: anterior 105,06.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

