Claves para el martes 1 de abril

1 abr (Reuters) - EMPRESAS * Ebro Foods - Dividendo de 0,2300 euros por acción. Fecha de abono. * Bankinter - Dividendo de 0,124 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de bienvenida de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia del BCE "El poder transformador de la IA: implicaciones económicas y desafíos" (1230 GMT). * Observaciones introductorias de Philip Lane, miembro del consejo del BCE, Philip Lane, en la cena de recepción de la conferencia del BCE "El poder transformador de la IA: implicaciones económicas y desafíos" (1630 GMT). OTROS EVENTOS * El primer ministro de Nepal, K P Sharma Oli, realiza una visita oficial a Tailandia por primera vez en más de 60 años (hasta el 5 de abril). * El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visita Alemania (hasta el 3 de abril). * El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, se reúne con el presidente de Polonia, Andrzej Duda. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Mar 0,2% 0,4% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Mar 4,1% 3,9% 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI Mar 50,0 49,7 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI Mar 48,9 48,9 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI Mar 48,3 48,3 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI Mar 48,7 48,7 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI Mar 44,6 44,6 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY Mar 2,3% 2,3% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY Mar 2,5% 2,6% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY Mar 2,5% 2,6% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM Mar 0,50% 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Feb 6,2% 6,2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 29 Mar, w/e 5,6% 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final Mar 49,8 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM Feb 0,3% -0,2% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI Mar 49,5 50,3 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid Mar 65,0 62,4 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx Mar 47,6 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx Mar 48,6 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Feb 7,616M 7,740M 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Mar 4,6 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Mar 8,2 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 24 Mar, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 24 Mar, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 24 Mar, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 24 Mar, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

