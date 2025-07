Claves para el martes 1 de julio

1 jul (Reuters) - EMPRESAS * Enagás - Dividendos de 0,0009 euros y 0,5991 euros por acción. Fecha de descuento. * Sacyr - Dividendo de 0,0450 euros por acción. Fecha de pago. * Endesa - Dividendo de 0,8177 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * Los jefes del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de EEUU, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de Corea hablan en el panel de política del Foro sobre Banca Central del BCE, en Sintra, Portugal. (1330 GMT) * Los miembros del consejo del Banco Central Europeo Luis de Guindos, Frank Elderson e Isabel Schnabel moderan un panel en el Foro sobre Banca Central del BCE. * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en un panel sobre política monetaria ante el Foro del BCE sobre Banca Central 2025, "Adaptarse al cambio: Cambios macroeconómicos y respuestas de política monetaria", en Sintra, Portugal. (1330 GMT) * Victoria Cleland, directora ejecutiva de Pagos del Banco de Inglaterra, da un discurso en la City Week 2025: "Innovación en los pagos: impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes", en Londres, Reino Unido. (1535 GMT) OTROS EVENTOS * 104.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Jun 0,2% 0,5% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Jun 3,3% 3,5% 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI Jun 50,5 50,5 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI Jun 47,8 47,8 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI Jun 49,0 49,0 09:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Jun 15k 34k 09:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Jun 2,919M 09:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Jun 6,4% 6,3% 09:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Jun 2,963M 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI Jun 49,4 49,4 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI Jun 47,7 47,7 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY Jun 2,0% 1,9% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY Jun 2,4% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY Jun 2,3% 2,3% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM Jun 0,00% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 28 Jun, w/e 4,5% 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final Jun 52,0 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM May -0,1% -0,4% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI Jun 48,8 48,5 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid Jun 69,0 69,4 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx Jun 46,8 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx Jun 47,6 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings May 7,300M 7,391M 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Jun -4,7 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Jun -10,1 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 23 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 23 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 23 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 23 Jun, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)