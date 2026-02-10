LA NACION

Claves para el martes 10 de febrero

Claves para el martes 10 de febrero

10 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Enagás publica importaciones de gas de enero.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* La Reserva Federal de Nueva York publica el informe de Deuda y Crédito de los Hogares del 4TR 2025 (1500 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, interviene en la 2026 Ohio Bankers League Economic Summit (1700 GMT).

* James Talbot, director ejecutivo del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la London School of Economics: "¿Cómo cambia el clima tras el cumplimiento de los objetivos legales del Banco de Inglaterra?" (1730 GMT).

* Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas en el 2026 Asset Management Derivatives Forum de SIFMA y FIA (1800 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, ene: Anterior 1,0.

* 0730 Francia – Tasa de desempleo según OIT, 4TR: Previsto 7,7; Anterior 7,7.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, ene: Anterior 99,5.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual, dic: Previsto 0,1; Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual, dic: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto 0,4; Anterior 0,6.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, dic: Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, dic: Previsto 0,4; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Salarios de empleo trimestrales, 4TR: Anterior 0,8.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios de empleo trimestrales, 4TR: Anterior 0,8.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales, 4TR: Previsto 0,8; Anterior 0,8.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 7 feb: Anterior 6,7.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 2 feb. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

