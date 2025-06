Claves para el martes 10 de junio

10 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Ponencia de Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en el encuentro 2025 IIF European Chief Risk Officer Forum. (1430 GMT) * Participación de Claudia Buch, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en una mesa redonda sobre ahorro e inversión en Berlín. (1430 GMT) * Discurso de Randall Krozner, miembro externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, en la Conferencia del BCE sobre Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial 2025. (1700 GMT) * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (1230 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 Reino Unido GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY May 6,8% 08:00 Reino Unido GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng May 5.2k 08:00 Reino Unido GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Apr 4,6% 4,5% 08:00 Reino Unido GBEMP=ECI Employment Change Apr 112k 08:00 Reino Unido GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Apr 5,5% 5,5% 08:00 Reino Unido GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Apr 5,4% 5,6% 08:00 Reino Unido GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change May -33k 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index Jun -5.0 -8,1 12:00 Estados Unidos USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx May 95.8 14:55 Estados Unidos USREDY=ECI Redbook YY 7 Jun, w/e 4,9% 17:30 Estados Unidos US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 10 Jun 52.214.192.500 17:30 Estados Unidos US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 10 Jun 3,930% 17:30 Estados Unidos US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 10 Jun 3.310 17:30 Estados Unidos US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 10 Jun 20.100% 19:00 Estados Unidos US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 10 Jun 58.000.019.100.00 19:00 Estados Unidos US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 10 Jun 3,824% 19:00 Estados Unidos US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 10 Jun 2.560 19:00 Estados Unidos US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 10 Jun 23.890% 22:30 Estados Unidos USOIAC=ECI API wkly crude Stk 2 Jun, w/e 22:30 Estados Unidos USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 2 Jun, w/e 22:30 Estados Unidos USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 2 Jun, w/e 22:30 Estados Unidos USOIAR=ECI API Wkly crude runs 2 Jun, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)