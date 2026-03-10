Claves para el martes 10 de marzo
10 mar (Reuters) -
EMPRESAS
* Repsol presenta actualización estratégica 2026-2028.
* Reig Jofre presenta perspectivas para el ejercicio.
* Prim – Dividendo de 0,13 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Karen Silk, subgobernadora responsable de mercados monetarios del banco central de Nueva Zelanda, interviene en el panel "La oportunidad: sistemas de pago de clase mundial" en una mesa redonda sobre pagos organizada por MinterEllisonRuddWatts.
* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión de Ecofin.
OTROS EVENTOS
* El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia realizan una visita de Estado a Polonia, con el presidente Karol Nawrocki como anfitrión. (Hasta el 12 de marzo)
* Edgars Rinkevics, presidente de Letonia, recibe al presidente checo, Petr Pavel, en visita de Estado. (Hasta el 11 de marzo)
* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, feb: Anterior 2,3%.
* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, ene: Previsto -2,0%; Anterior 4,0%.
* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, ene: Anterior 1,4%.
* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, ene: Anterior 17.100 millones.
* 0845 Francia – Cuenta corriente, ene: Anterior -600 millones.
* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, ene: Anterior -4.843 millones.
* 0845 Francia – Importaciones, EUR, ene: Anterior 57.905 millones.
* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, ene: Anterior 53.062 millones.
* 1100 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, feb: Anterior 99,3.
* 1355 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 7 mar: Anterior 7,0%.
* 1500 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, feb: Previsto 3,89 millones; Anterior 3,91 millones.
* 1500 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, feb: Anterior -8,4%.
* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 2 mar.
* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 2 mar.
* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 2 mar.
* 2130 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 2 mar.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)