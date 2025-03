Claves para el martes 11 de marzo

11 mar (Reuters) - EMPRESAS * Prim - Dividendo de 0,1100 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la reunión del ECOFIN. * El miembro del consejo de política del Banco de Finlandia y del BCE, Olli Rehn, habla sobre política monetaria y perspectivas para las economías de Finlandia y la zona euro en una conferencia de prensa en relación con la publicación de nuevas previsiones para la economía finlandesa. (0900 GMT) OTROS EVENTOS * Elecciones al Parlamento de Groenlandia. * El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunirá con el secretario general de la OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, para mantener conversaciones en Moscú. * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY Feb 2,5% 11:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx Feb 102,8 13:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 8 Mar, w/e 6,6% 15:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Jan 7,750M 7,600M 18:00 United States USWP=ECI WSD-Wheat Output 24/25 Mar 1,971B 18:00 United States USWES=ECI WSD-Wheat Endstocks 24/25 Mar 0,797B 0,794B 18:00 United States USCP=ECI WSD-Corn Output 24/25 Mar 14,867B 18:00 United States USCES=ECI WSD-Corn Endstocks 24/25 Mar 1,516B 1,540B 18:00 United States USSP=ECI WSD-Soybean Output 24/25 Mar 4,366B 18:00 United States USSES=ECI WSD-Soybn Endstocks 24/25 Mar 379.000M 380,000M 18:00 United States USCTP=ECI WSD-Cotton Output 24/25 Mar 14,410M 18:00 United States USCY=ECI WSD-Corn Yield 24/25 Mar 179,3 18:00 United States USCX=ECI WSD-Corn Exports 24/25 Mar 2,450B 18:00 United States USWCE=ECI World Corn E/S 24/25 Mar 289,93M 290,31M 18:00 United States USCEO=ECI WSD-Corn Endstock 23/24 Mar 1,763B 18:00 United States USSY=ECI WSD-Soybean Yield 24/25 Mar 50,7 18:00 United States USWSE=ECI World Soy E/S 24/25 Mar 124,56M 124,34M 18:00 United States USSEO=ECI WSD-Soybean E/S 23/24 Mar 342,00M 18:00 United States USWAWE=ECI World Wheat E/S 24/25 Mar 257,62M 257,56M 18:00 United States USAWEO=ECI WSD-Wheat Endstocks23/24 Mar 0,696B 18:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 11 Mar 58.000.040.700,00 18:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 11 Mar 4,300% 18:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 11 Mar 2,790 18:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 11 Mar 41,590% 21:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 3 Mar, w/e 21:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 3 Mar, w/e 21:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 3 Mar, w/e 21:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 3 Mar, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION