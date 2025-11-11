Claves para el martes 11 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
11 nov (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre del mercado en EEUU, Día de los Veteranos.
* Cierre del mercado en Francia, Día del Armisticio.
EMPRESAS
* Vocento publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Prasanna Gai, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene ante participantes del mercado en un almuerzo organizado por Kiwibank.
* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).
* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, envía un mensaje por vídeo en la conferencia por el 100º aniversario del Banco de Albania (0820 GMT).
* El Riksbank publica las actas de su reunión de política monetaria del 4 de noviembre de 2025 (0830 GMT).
* El gobernador del Banco Nacional de Austria y consejero del BCE, Martin Kocher, ofrece una rueda de prensa sobre el informe semestral de estabilidad financiera del Banco Nacional de Austria (0900 GMT).
* La responsable del BoE Megan Greene y el gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, intervienen en la conferencia europea de bancos centrales de UBS en Londres (0930 GMT).
* La gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, participa en el panel "Política monetaria y fiscal en un mundo dinámico" en una conferencia organizada por el banco central de Países Bajos (1430 GMT).
* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en la asamblea de la patronal catalana Pimec (1630 GMT).
OTROS EVENTOS
* Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Ontario, Canadá. (Hasta el 12 de noviembre)
* Elecciones al Consejo de Representantes de Irak.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, oct: Anterior 2,0%.
* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, oct: Anterior 25.800.
* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, sep: Previsto 4,9%; Anterior 4,8%.
* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, sep: Anterior 91.000.
* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, sep: Previsto 5,0%; Anterior 5,0%.
* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), sep: Previsto 4,6%; Anterior 4,7%.
* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, oct: Anterior -10.000.
* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, nov: Previsto 40,5; Anterior 39,3.
* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, nov: Previsto -77,5; Anterior -80,0.
* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, oct: Anterior 98,8.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 8 nov: Anterior 5,7%.
*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
