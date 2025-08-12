Claves para el martes 12 de agosto
12 ago (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante la Conferencia Anual del Consejo de Desarrollo Económico del Sur. (1430 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Por qué el consumidor es importante" ante la Health Management Academy.
(1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country/Re RIC Indicator Perio Reute Prior
l gion Name d rs
Time Poll
01:0 United GBBRC=ECI BRC Retail Jul 2,7%
1 Kingdom Sales YY
08:0 United GBCCU=ECI Claimant Jul 25.9k
0 Kingdom Count Unem
Chng
08:0 United GBILOU=EC ILO Jun 4,7% 4,7%
0 Kingdom I Unemployme
nt Rate
08:0 United GBEMP=ECI Employment Jun 134k
0 Kingdom Change
08:0 United GBAVGW=EC Avg Wk Jun 4,7% 5,0%
0 Kingdom I Earnings
3M YY
08:0 United GBAVGX=EC Avg Jun 5,0%
0 Kingdom I Earnings
(Ex-Bonus)
08:0 United GBPYR=ECI HMRC Jul -41k
0 Kingdom Payrolls
Change
11:0 Germany DEZEWS=EC ZEW Aug 40.0 52.7
0 I Economic
Sentiment
11:0 Germany DEZEWC=EC ZEW Aug -65.0 -59.5
0 I Current
Conditions
12:0 United USOPIN=EC NFIB Jul 98.6
0 States I Business
Optimism
Idx
14:3 United USCPF=ECI Core CPI Jul 0,3% 0,2%
0 States MM, SA
14:3 United USCPFY=EC Core CPI Jul 3,0% 2,9%
0 States I YY, NSA
14:3 United USCPN=ECI CPI Index, Jul 323.1 322.56
0 States NSA 93 1
14:3 United USCPNX=EC Core CPI Jul 327.60
0 States I Index, SA 0
14:3 United USCPI=ECI CPI MM, SA Jul 0,2% 0,3%
0 States
14:3 United USCPNY=EC CPI YY, Jul 2,8% 2,7%
0 States I NSA
14:3 United USEARN=EC Real Jul -0.4%
0 States I Weekly
Earnings
MM
14:3 United USCPIW=EC CPI Wage Jul 315.94
0 States I Earner 5
14:5 United USREDY=EC Redbook YY 9 6,5%
5 States I Aug,
w/e
17:0 United USCCPI=EC Cleveland Jul 0,3%
0 States I Fed CPI
20:0 United USGDEF=EC Federal Jul -140.
Budget (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
