Claves para el martes 13 de enero
13 ene (Reuters) -
EMPRESAS
* Cellnex – Fecha de descuento de dividendo.
* Inmobiliaria del Sur – Dividendo de 0,3500 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, interviene en un webcast de MNI sobre la economía de EEUU y cambios de política (1500 GMT).
* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, habla ante la CFO Society Washington DC (2100 GMT).
OTROS EVENTOS
* Mark Carney, primer ministro de Canadá, viaja a China para tratar comercio, energía, agricultura y seguridad internacional. (Hasta el 17 de enero)
* Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, realiza una visita oficial a Portugal.
* Friedrich Merz, canciller de Alemania, se reúne con empresas alemanas en Bengaluru (India) en el segundo día de su visita.
* Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, visita Nara (Japón) para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi. (Hasta el 14 de enero)
* Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, y Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, ofrecen una rueda de prensa tras la bienvenida con honores militares en Berlín (1215 GMT).
* Mark Rutte, secretario general de la OTAN, pronuncia un discurso y responde preguntas en el Foro Global Europa de Renew Europe (1405 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual , dic: Anterior 1,2.
* 0845 Francia – Balance presupuestario, nov: Anterior -136.170.000.000.
* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB , dic: Anterior 99,0.
* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,2.
* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, dic: Previsto 2,7; Anterior 2,6.
* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.
* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar , dic: Previsto 2,7; Anterior 2,7.
* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, dic: Anterior 324,122.
* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , dic: Anterior 331,068.
* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, dic: Anterior 317,414.
* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , dic: Anterior -0,1.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 10 ene: Anterior 7,1.
* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas , oct: Anterior 800.000.
* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas , oct: Anterior 20,5.
* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland , dic: Anterior 0,1.
* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, dic: Anterior -173.000.000.000.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 5 ene.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 5 ene.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 5 ene.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 5 ene. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)