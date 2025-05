Claves para el martes 13 de mayo

13 mayo (Reuters) - EMPRESAS * ACS publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Merlin Properties publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El director ejecutivo de transformación de datos y análisis del Banco de Inglaterra y director de datos, James Benford, habla en la Conferencia Gartner de Datos y Análisis 2025.(2300 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, participa en un panel de discusión sobre política económica con exdirigentes del BoE en una conferencia en la London School of Economics. (1000 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en la London School of Economics. (0845 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, habla en Ámsterdam. (1500 GMT) * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. * El responsable de política del BCE y gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, da una conferencia magistral en unas jornadas de economía monetaria organizadas por el Banco de Finlandia. (Hasta el 14 de mayo) * La gobernadora del Banco de Noruega, Ida Wolden Bache, da una introducción a la audiencia sobre el Informe del Mercado Financiero 2025 en el Comité de Finanzas del Storting. OTROS EVENTOS * El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Medio Oriente el próximo mes en una gira por tres países, con paradas en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. (Hasta el 16 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY Apr 0,9% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng Apr 18,7k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Mar 4,5% 4,4% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Mar 115k 206k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Mar 5,2% 5,6% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Mar 5,7% 5,9% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change Apr -78k 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment May 11,9 -14,0 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions May -77,0 -81,2 12:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx Apr 97,4 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA Apr 0,3% 0,1% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA Apr 2,8% 2,8% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA Apr 320,861 319,799 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA Apr 325,659 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA Apr 0,3% -0,1% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA Apr 2,4% 2,4% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM Apr 0,3% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner Apr 313,250 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 10 May, w/e 6,9% 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI Apr 0,3% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 13 May 50.351.490.800 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 13 May 3,820% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 13 May 2,940 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 13 May 56,620% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 5 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 5 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 5 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 5 May, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

