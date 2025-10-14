Claves para el martes 14 de octubre

14 oct (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

Discurso de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en la serie de conferencias "¿Qué futuro le espera al euro digital?", organizada por los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). (0950 GMT)

Alan Taylor, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, intervendrá y participará en una charla con Gillian Tett en el King's College de Cambridge. (1200 GMT)

La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa en un debate en la reunión anual de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales de 2025. (1245 GMT)

Alan Taylor, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hablará en el King's College de Cambridge sobre la divergencia de políticas. (1400 GMT)

François Villeroy de Galhau y Sharon Donnery, del BCE, intervendrán en el Foro Mundial sobre Regulación de Bloomberg. (1600 GMT)

Charla con la vicegobernadora sénior del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre Empresarial de la Columbia Británica del Business Council of British Columbia. (1610 GMT)

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1620 GMT)

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales. (1630 GMT)

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas ante la Cámara de Comercio del Gran Boston. (1930 GMT)

Charla con el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en el NYU Money Marketeers. (2145 GMT)

OTROS EVENTOS

El Instituto de Finanzas Internacionales celebra su reunión anual mientras los líderes financieros se reúnen en Washington D.C. para la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 17 de octubre)

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al presidente de Argentina, Javier Milei, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina.

Reunión de los ministros de Comercio de la UE, en la que se debatirán las relaciones entre la UE y EEUU, la seguridad económica y las negociaciones comerciales en curso.

(0600 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 01: United GBBRC= BRC Retail Sep 2,9% 01 Kingdom ECI Sales YY 08: Germany DECPI= CPI Final MM Sep 0,2% 0,2% 00 ECI 08: Germany DECPIY CPI Final YY Sep 2,4% 2,4% 00 =ECI 08: Germany DEHICP HICP Final MM Sep 0,2% 0,2% 00 =ECI 08: Germany DEHICY HICP Final YY Sep 2,4% 2,4% 00 =ECI 08: United GBCCU= Claimant Count Sep 17.400 00 Kingdom ECI Unem Chng 08: United GBILOU ILO Aug 4,7% 4,7% 00 Kingdom =ECI Unemployment Rate 08: United GBEMP= Employment Aug 232.000 00 Kingdom ECI Change 08: United GBAVGW Avg Wk Aug 4,7% 4,7% 00 Kingdom =ECI Earnings 3M YY 08: United GBAVGX Avg Earnings Aug 4,7% 4,8% 00 Kingdom =ECI (Ex-Bonus) 08: United GBPYR= HMRC Payrolls Sep -8000 00 Kingdom ECI Change 11: Germany DEZEWS ZEW Economic Oct 40,5 37,3 00 =ECI Sentiment 11: Germany DEZEWC ZEW Current Oct -74,2 -76,4 00 =ECI Conditions 12: United USOPIN NFIB Business Sep 100,8 00 States =ECI Optimism Idx 14: United USREDY Redbook YY 11 5,8% 55 States =ECI Oct, w/e 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 14 Oct 78.682.800.100 30 States =ECI TA 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 14 Oct 3,695% 30 States =ECI HR 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 14 Oct 3,040 30 States =ECI BTC 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 14 Oct 3,050% 30 States =ECI HAP 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 14 Oct 88.125.303.900 00 States =ECI TA 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 14 Oct 2,910 00 States =ECI BTC 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 14 Oct 20,890 00 States =ECI HAP% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)