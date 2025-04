Claves para el martes 15 de abril

15 abr (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Cena informal e intercambio de opiniones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el Consejo de Gobierno con el presidente del Consejo Europeo, António Costa (1600 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Conducir a través de la niebla económica" en la Universidad de Carolina del Norte, en Pembroke (1535 GMT). * La gobernadora de la Junta de la Reserva Federal Lisa Cook pronuncia un discurso de aceptación del Premio a la Antigua Alumna Distinguida 2025 antes de la Recepción Anual del Club de Antiguos Alumnos de California de Washington DC (2310 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de China, Xi Jinping, realiza una visita de Estado a Malasia (hasta el 17 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY Mar 0.9% 08:00 Germany DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM Mar 0.6% 08:00 Germany DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY Mar 1.6% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng Mar 44.2k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Feb 4.4% 4.4% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Feb 144k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Feb 5.7% 5.8% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Feb 6.0% 5.9% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change Mar 21k 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM Mar 0.2% 0.2% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY Mar 0.9% 0.9% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM Mar 0.0% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY Mar 0.7% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx Mar 119.02 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA Mar 0.8% 0.8% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA Mar 0.2% 0.2% 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Feb 0.2% 0.8% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Feb -0.8% 0.0% 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment Apr 9.3 51.6 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions Apr -86.0 -87.6 13:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total Mar 1,477.77B 14:30 United States USEMPM=ECI NY Fed Manufacturing Apr -12.40 -20.00 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM Mar 0.0% 0.4% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM Mar 0.1% 0.1% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY Mar 2.0% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 12 Apr, w/e 7.2% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 15 Apr 48,135,013,900 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 15 Apr 3.945% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 15 Apr 3.130 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 15 Apr 28.920% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 7 Apr, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 7 Apr, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 7 Apr, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 7 Apr, w/e #N/P #N/P (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION