Claves para el martes 15 de julio

15 jul (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, ofrece una declaración introductoria en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en Bruselas. (0900 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, interviene sobre "Una visión de la Reserva Federal" ante el 22º Seminario Anual de Medición Económica de la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1845 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia un discurso de bienvenida en la conferencia "Liberando un futuro financieramente inclusivo" organizada por la Reserva Federal. (1315 GMT) * El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Michael Barr habla en la conferencia "Liberando un futuro financieramente inclusivo" organizada por la Reserva Federal. (1645 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia unas palabras de apertura en un evento del Consejo de Asuntos Mundiales de San Antonio. (2345 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, se dirigen a la élite financiera de la Ciudad de Londres en la cena anual de Mansion House. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Pronósticos más allá de los datos actuales" ante el Comité del Gran Baltimore. (1700 GMT) OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores griego, George Gerapetritis, se reúne con dirigentes en Trípoli, Libia. * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country/ RIC Indicator Name Period Reut Prior l Region ers Time Poll 01:0 United GBBRC=E BRC Retail Jun 0,6% 1 Kingdom CI Sales YY 09:0 Spain ESCPI=E CPI MM Final Jun 0,6% 0 CI NSA 09:0 Spain ESCPIY= CPI YY Final Jun 2,2% 0 ECI NSA 09:0 Spain ESHICP= HICP Final MM Jun 0,6% 0 ECI 09:0 Spain ESHICY= HICP Final YY Jun 2,2% 2,2% 0 ECI 11:0 Euro EUIP=EC Industrial May 0,9% -2,4% 0 Zone I Production MM 11:0 Euro EUIPY=E Industrial May 2,9% 0,8% 0 Zone CI Production YY 11:0 Germany DEZEWS= ZEW Economic Jul 50,0 47,5 0 ECI Sentiment 11:0 Germany DEZEWC= ZEW Current Jul -65, -72,0 0 ECI Conditions 5 12:0 Euro EURAST= Reserve Assets Jun 1.507, 0 Zone ECI Total 68B 14:3 United USCPF=E Core CPI MM, Jun 0,3% 0,1% 0 States CI SA 14:3 United USCPFY= Core CPI YY, Jun 3,0% 2,8% 0 States ECI NSA 14:3 United USCPN=E CPI Index, NSA Jun 322, 321,46 0 States CI 507 5 14:3 United USCPNX= Core CPI Jun 326,85 0 States ECI Index, SA 4 14:3 United USCPI=E CPI MM, SA Jun 0,3% 0,1% 0 States CI 14:3 United USCPNY= CPI YY, NSA Jun 2,7% 2,4% 0 States ECI 14:3 United USEARN= Real Weekly Jun 0,3% 0 States ECI Earnings MM 14:3 United USCPIW= CPI Wage Jun 314,83 0 States ECI Earner 9 14:3 United USEMPM= NY Fed Jul -8,0 -16,00 0 States ECI Manufacturing 0 14:5 United USREDY= Redbook YY 12 5,9% 5 States ECI Jul, w/e 17:0 United USCCPI= Cleveland Fed Jun 0,2% 0 States ECI CPI 22:3 United USOIAC= API wkly crude 7 Jul, 0 States ECI Stk w/e 22:3 United USOIAG= API Wkly gsln 7 Jul, 0 States ECI stk w/e 22:3 United USOIAD= API Wkly dist. 0 States ECI 7 Jul, 0 States ECI Stk w/e 22:3 United USOIAR= API Wkly crude 7 Jul, 0 States ECI runs w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)