Claves para el martes 16 de diciembre

16 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Telefónica – Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Pedro Machado pronuncia un discurso de apertura en el 7º Foro bianual del Banco de Portugal sobre regulación y asuntos europeos B20 (1330 GMT).

* El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Montreal (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, asisten en Texas, EEUU, a la presentación del primer caza F-35 encargado por Finlandia a Lockheed Martin.

* Cumbre del Flanco Oriental convocada por el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, con participación de líderes de siete Estados miembros de la UE.

* Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, oct 2025: Previsto 5,1%; Anterior 5,0%.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, oct 2025: Previsto -68,0; Anterior -22,0.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, oct 2025: Previsto 4,4%; Anterior 4,8%.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), oct 2025: Previsto 4,5%; Anterior 4,6%.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, nov 2025: Anterior -32,0.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, nov 2025: Anterior 29,0.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, dic 2025: Previsto 48,0; Anterior 47,8.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, dic 2025: Previsto 51,2; Anterior 51,4.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, dic 2025: Anterior 50,4.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, dic 2025: Previsto 48,5; Anterior 48,2.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, dic 2025: Previsto 53,0; Anterior 53,1.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, dic 2025: Previsto 52,5; Anterior 52,4.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, dic 2025: Previsto 49,9; Anterior 49,6.

* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, dic 2025: Previsto 53,3; Anterior 53,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, dic 2025: Previsto 53,0; Anterior 52,8.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, dic 2025: Previsto 51,4; Anterior 51,2.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, dic 2025: Previsto 50,4; Anterior 50,2.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, dic 2025: Previsto 51,5; Anterior 51,3.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, oct 2025: Anterior 19,4.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada, oct 2025: Anterior 18,7.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, dic 2025: Previsto 38,5; Anterior 38,5.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, dic 2025: Previsto -80,0; Anterior -78,7.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, nov 2025: Previsto 40,0; Anterior 119,0.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, nov 2025: Previsto 40,0; Anterior 97,0.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, nov 2025: Previsto -5,0; Anterior -6,0.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, nov 2025: Anterior 22,0.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, nov 2025: Previsto 4,4%; Anterior 4,4%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, nov 2025: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, nov 2025: Previsto 3,6%; Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, nov 2025: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, nov 2025: Anterior 62,4%.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, nov 2025: Anterior 8,0%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, oct 2025: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, oct 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, oct 2025: Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, oct 2025: Previsto 0,4%; Anterior -0,1%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 13 dic: Anterior 5,7%.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, dic 2025: Previsto 52,0; Anterior 52,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, dic 2025: Previsto 54,1; Anterior 54,1.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, dic 2025: Anterior 54,2.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, sep 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,0%. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)