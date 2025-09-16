Claves para el martes 16 de septiembre

16 sep (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Intervención del miembro del consejo del BCE y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en un acto en Madrid. * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank. (0700 GMT) * La Reserva Federal de EEUU publica la producción industrial de agosto. (1315 GMT) * Inicio de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés. (Hasta el 17 de septiembre)

OTROS EVENTOS * El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Reino Unido. (Hasta el 19 de septiembre) * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el Palacio Bellevue de Berlín. (0700 GMT) * El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realiza una visita de Estado a Letonia. Conferencia de prensa conjunta con el presidente letón, Edgars Rinkevics, en Riga. (Hasta el 17 de septiembre) * Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas. * Elecciones a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de Malaui.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reu Prior l /Region Name ter Time s Poll l 08:0 United GBCCU= Claimant Aug -6.2k 0 Kingdom ECI Count Unem Chng 08:0 United GBILOU ILO Jul 4,7 4,7% 0 Kingdom =ECI Unemployment% Rate 08:0 United GBEMP= Employment Jul 220 238k 0 Kingdom ECI Change k 08:0 United GBAVGW Avg Wk Jul 4,7 4,6% 0 Kingdom =ECI Earnings 3M% YY 08:0 United GBAVGX Avg Earnings Jul 4,8 5,0% 0 Kingdom =ECI (Ex-Bonus)% 08:0 United GBPYR= HMRC Payrolls Aug -8k 0 Kingdom ECI Change 11:0 Euro EUIP=E Industrial Jul 0,4 -1,3% 0 Zone CI Production MM% 11:0 Euro EUIPY= Industrial Jul 1,7 0,2% 0 Zone ECI Production YY% 11:0 Euro EULBRC Labour Costs Q2 3,4% 0 Zone =ECI YY 11:0 Euro EUWAGY Wages In Euro Q2 3,4% 0 Zone =ECI Zone 11:0 Germany DEZEWS ZEW Economic Sep 27,3 34,7 0 =ECI Sentiment 11:0 Germany DEZEWC ZEW Current Sep -75 -68.6 0 =ECI Conditions .0 14:3 United USIMP= Import Prices Aug -0.

0,4%

0 States ECI MM 2%

14:3 United USEXP= Export Prices Aug -0 0,1%

0 States ECI MM 1%

14:3 United USIPI= Import Prices Aug -0,2%

0 States ECI YY

14:3 United USRSL= Retail Sales Aug 0,2 0,5%

0 States ECI MM%

14:3 United USRSLA Retail Sales Aug 0,4 0,3%

0 States =ECI Ex-Autos MM%

14:3 United USRSLG Retail Ex Aug 0,2%

0 States =ECI Gas/Autos

14:3 United USRLCO Retail Aug 0,4 0,5%

0 States =ECI Control%

14:5 United USREDY Redbook YY 13 6,6%

5 States =ECI Sep,

w/e

15:1 United USIP=E Industrial Aug -0 -0,1%

5 States CI Production MM 1%

15:1 United USCAPU Capacity Aug 77 77,5%

5 States =ECI Utilization 4%

SA

15:1 United USFOUT Manuf Output Aug -0 0,0%

5 States =ECI MM 2%

16:0 United USBINV Business Jul 0,2 0,2%

0 States =ECI Inventories%

MM

16:0 United USNAHB NAHB Housing Sep 33 32

0 States =ECI Market Indx

19:0 United USBYTT 20Y Bond Auc 16 Sep 16.000.007

0 States =ECI - TA ,800.000

19:0 United USBYTH 20Y Bond Auc 16 Sep 4,876%

0 States =ECI - HY

19:0 United USBYTB 20Y Bond Auc 16 Sep 2,540

0 States =ECI - BTC

19:0 United USBYTA 20Y Bond Auc 16 Sep 44,440%

0 States =ECI - HAP

22:3 United USOIAC API wkly 8 Sep,

0 States =ECI crude Stk w/e

22:3 United USOIAG API Wkly gsln 8 Sep,

0 States =ECI stk w/e

22:3 United USOIAD API Wkly 8 Sep,

0 States =ECI dist. Stk w/e

22:3 United USOIAR API Wkly 8 Sep,

0 States =ECI crude runs w/e

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)