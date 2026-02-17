Claves para el martes 17 de febrero

17 feb (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Enagás publica resultados anuales y previsiones para 2026 antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión del Ecofin en Bruselas.

* José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, interviene en el VI Observatorio de las Finanzas, organizado por El Español. (0930 GMT)

* Michael S. Barr, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Inteligencia artificial y el mercado laboral" ante la Asociación de Economistas de Empresa de Nueva York (NYABE). (1745 GMT)

* Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, habla sobre IA y la economía y participa en una conversación moderada en un foro económico coorganizado por Silicon Valley Leadership Group y la Universidad Estatal de San José. (1930 GMT)

OTROS EVENTOS

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos.

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, visita India. (Hasta el 19 de febrero)

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, ene: previsto 0,1%; anterior 0,1%.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, ene: previsto 2,1%; anterior 2,1%.

* 0800 Alemania – IPC (norma UE) final interanual, ene: previsto 2,1%; anterior 2,1%.

* 0800 Alemania – IPC (norma UE) final mensual, ene: previsto -0,1%; anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, ene: anterior 17.900.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, dic: previsto 5,1%; anterior 5,1%.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, dic: previsto 94.000; anterior 82.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, dic: previsto 4,6%; anterior 4,7%.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), dic: previsto 4,2%; anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, ene: anterior 43.000.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, feb: previsto 65,0; anterior 59,6.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, feb: previsto -65,7; anterior -72,7.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York, feb: previsto 6,0; anterior 7,7.

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, ene: anterior 104,27.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, feb: previsto 38,0; anterior 37

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)