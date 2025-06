Claves para el martes 17 de junio

17 jun (Reuters) - EMPRESAS * Telefónica - Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento. * Colonial - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento. * Acciona Energía - Dividendo de 0,44 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla con los periodistas después de que el banco central concluya su reunión de política monetaria. (0230 GMT) * Reunión de la Junta Ejecutiva del Riksbank, el banco central sueco. (0830 GMT) * El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que la Junta Ejecutiva toma una decisión sobre la política monetaria, incluida el tipo de interés de referencia. (0700 GMT) * El Banco de Canadá presenta el resumen de las deliberaciones del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria anunciada dos semanas antes. (1730 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU comienza su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 18 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment Jun 35.0 25.2 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions Jun -74.0 -82.0 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM May -0.2% 0.1% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM May -0.1% 0.1% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY May 0.1% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM May -0.7% 0.1% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM May 0.1% 0.1% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos May 0.2% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control May 0.3% -0.2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 14 Jun, w/e 4.7% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM May 0.1% 0.0% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA May 77.7% 77.7% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM May 0.1% -0.4% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Apr 0.0% 0.1% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx Jun 36 34 19:00 United States US0YTT=ECI 5Y TIPS Auc - TA 17 Jun 25.000.012.700 19:00 United States US0YTH=ECI 5Y TIPS Auc - HY 17 Jun 1.702% 19:00 United States US0YTB=ECI 5Y TIPS Auc - BTC 17 Jun 2.280 19:00 United States US0YTA=ECI 5Y TIPS Auc - HAP 17 Jun 10.410% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 9 Jun, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)