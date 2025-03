Claves para el martes 18 de marzo

18 mar (Reuters) - OTROS EVENTOS * Consejo de Asuntos Generales de la UE. * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, habla en el V Observatorio de las Finanzas en Madrid (0900 GMT). Participan, entre otros, Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista de BBVA España (0920 GMT); Carlos Ventura, director de Banca de Empresas, Red y Banca Privada de Banco Sabadell (1000 GMT); Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (1035 GMT); e Ignacio Juliá, CEO de Santander España (1155 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Jan 15,5B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Jan 14,60B 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment Mar 45,0 26,0 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions Mar -80,5 -88,5 13:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Feb 1,450M 1,473M 13:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Feb -0,6% 13:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Feb 1,380M 1,366M 13:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Feb -9,8% 13:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM Feb -0,1% 0,3% 13:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM Feb -0,2% 1,3% 13:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY Feb 1,6% 1,9% 13:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 15 Mar, w/e 5,7% 14:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM Feb 0,2% 0,5% 14:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA Feb 77,8% 77,8% 14:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM Feb 0,3% -0,1% 16:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 18 Mar 50.508.028.900 16:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 18 Mar 4,050% 16:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 18 Mar 3,030 16:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 18 Mar 6,530% 18:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 18 Mar 16.000.044.800,000 18:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 18 Mar 4,830% 18:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 18 Mar 2,430 18:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 18 Mar 37,100% 21:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 10 Mar, w/e 21:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 10 Mar, w/e 21:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 10 Mar, w/e 21:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 10 Mar, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION