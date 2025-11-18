Claves para el martes 18 de noviembre
18 nov (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* Intervención del consejero del BCE Pedro Machado en la conferencia “Banca del Futuro” sobre la reforma del SREP y la IA en la supervisión bancaria (0830 GMT).
* Discurso principal de la supervisora bancaria del BCE Anneli Tuominen en un evento de Commerzbank (0840 GMT).
* La supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, y el consejero Frank Elderson participan en la rueda de prensa de la Supervisión Bancaria del BCE sobre los resultados agregados del SREP 2025 (1000 GMT).
* El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre supervisión bancaria en la serie Alan Meltzer de la Kogod School of Business (1530 GMT).
* El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante el Top of Virginia Economic Summit (1600 GMT).
* La consejera del BoE Swati Dhingra pronuncia la conferencia “Desentrañando el enigma del crecimiento de los ingresos y el débil consumo en Reino Unido” en la Knoop Annual Lecture de la Universidad de Sheffield (1700 GMT).
OTROS EVENTOS
* El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja a Abu Dabi para una visita bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan. (Hasta el 24 de noviembre)
* Brasil acoge la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP30) en Belém.
* El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visita la Casa Blanca para reunirse con el presidente de EE.UU., Donald Trump.
* El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con la princesa heredera Victoria de Suecia en Berlín (1300 GMT).
* El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y su homólogo sueco, Pål Jonson, intervienen en la Conferencia de Seguridad de Berlín (1430 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 15 nov: Anterior 5,9%.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, ago: Anterior 2,9%.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, ago: Anterior 0,4%.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, ago: Anterior 1,9%.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves mensual revisado, ago: Anterior 0,6%.
* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, ago: Previsto 1,4%; Anterior -1,3%.
* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, ago: Anterior 0,6%.
* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, nov: Previsto 37; Anterior 37.
* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, sep.
* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro, sep.
* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general, sep.
* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, sep.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 10 nov.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 10 nov.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 10 nov.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 10 nov. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
