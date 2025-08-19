Claves para el martes 19 de agosto
- 1 minuto de lectura'
19 ago (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)
OTROS EVENTOS
* Día Mundial Humanitario. * 33º aniversario del fallido golpe de estado soviético contra Mijaíl Gorbachov, que aceleró el colapso de la Unión Soviética.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Period Reuter Prior
al /Region s Poll or
Time
10: Euro EUCURA= Current Jun 1,02B
00 Zone ECI Account
NSA,EUR
10: Euro EUCURU= Current Jun 32,300B
00 Zone ECI Account SA,
EUR
14: United USBPE=E Building Jul 1,388M 1,393M
30 States CI Permits:
Number
14: United USBPP=E Build Permits: Jul -0,1%
30 States CI Change MM
14: United USHST=E Housing Starts Jul 1,295M 1,321M
30 States CI Number
14: United USHSTM= House Starts Jul 4,6%
30 States ECI MM: Change
14: United USREDY= Redbook YY 16 5,7%
55 States ECI Aug,
w/e
22: United USOIAC= API wkly crude 11
30 States ECI Stk Aug,
w/e
22: United USOIAG= API Wkly gsln 11
30 States ECI stk Aug,
w/e
22: United USOIAD= API Wkly dist. 11
30 States ECI Stk Aug,
w/e
22: United USOIAR= API Wkly crude 11
30 States ECI runs Aug,
w/e
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
