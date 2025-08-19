LA NACION

Claves para el martes 19 de agosto

19 ago (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)

OTROS EVENTOS

* Día Mundial Humanitario. * 33º aniversario del fallido golpe de estado soviético contra Mijaíl Gorbachov, que aceleró el colapso de la Unión Soviética.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Period Reuter Prior

al /Region s Poll or

Time

10: Euro EUCURA= Current Jun 1,02B

00 Zone ECI Account

NSA,EUR

10: Euro EUCURU= Current Jun 32,300B

00 Zone ECI Account SA,

EUR

14: United USBPE=E Building Jul 1,388M 1,393M

30 States CI Permits:

Number

14: United USBPP=E Build Permits: Jul -0,1%

30 States CI Change MM

14: United USHST=E Housing Starts Jul 1,295M 1,321M

30 States CI Number

14: United USHSTM= House Starts Jul 4,6%

30 States ECI MM: Change

14: United USREDY= Redbook YY 16 5,7%

55 States ECI Aug,

w/e

22: United USOIAC= API wkly crude 11

30 States ECI Stk Aug,

w/e

22: United USOIAG= API Wkly gsln 11

30 States ECI stk Aug,

w/e

22: United USOIAD= API Wkly dist. 11

30 States ECI Stk Aug,

w/e

22: United USOIAR= API Wkly crude 11

30 States ECI runs Aug,

w/e

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

