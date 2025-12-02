Claves para el martes 2 de diciembre

2 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Bankinter – Dividendo de 0,3012 euros por acción. Fecha de abono.

* CASH – Dividendo de 0,0424 euros por acción. Fecha de abono.

* Prosegur Compañía de Seguridad – Dividendo de 0,1593 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra publica su Informe de Estabilidad Financiera de diciembre de 2025 (0700 GMT).

* La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, pronuncia un discurso (0840 GMT).

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en la audiencia sobre la supervisión de los reguladores financieros (1500 GMT).

* Swati Dhingra, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, ofrece una conferencia y participa en un panel en la conferencia anual del UK Trade Policy Observatory (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Exteriores de Kazajistán, Yermek Kosherbayev, realiza una visita oficial a Suiza y se reúne con Guy Parmelin, vicepresidente de Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, e Ignazio Cassis, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.

* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, nov: Previsto 1,4%; Anterior 2,4%.

* 0845 Francia – Balance presupuestario, oct: Anterior -155.400.000.000.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual, nov: Previsto 2,1%; Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, nov: Previsto 2,5%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, nov: Previsto 2,5%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, nov: Anterior 0,3%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 29 nov: Anterior 5,9%.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 24 nov.

