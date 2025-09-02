Claves para el martes 2 de septiembre
2 sep (Reuters) -
MERCADOS
* eDreams publica resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, participa en el panel "La discrecionalidad administrativa independiente y el Estado de derecho" de la Conferencia Jurídica del BCE 2025 "Construir la autonomía de Europa: Derecho, Instituciones, Cooperación". (1130 GMT)
* Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, preside el panel "La discrecionalidad administrativa independiente y el Estado de derecho" en la Conferencia Jurídica del BCE 2025 "Construir la autonomía de Europa: Derecho, Instituciones, Cooperación". (1130 GMT)
* El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Kushiro, Japón. (0130 GMT)
OTROS EVENTOS
* El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Pekín, en vísperas de un gran desfile militar conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
* Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visita México (hasta el 4 de septiembre).
* El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, viaja a Bengaluru, India, para visitar empresas centradas en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los viajes espaciales.
* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Luxemburgo y mantiene conversaciones con el primer ministro, Luc Frieden.
* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, celebran una rueda de prensa conjunta en Helsinki tras una reunión sobre relaciones bilaterales, Ucrania y Oriente Medio.
DATOS MACROECONÓMICOS
Local Country RIC Indicator Name Per Reu Prior al /Region iod ter Time s Poll 08: France FRBUDY= Budget Balance Jul -100,4 45 ECI 0B 11: Euro EUHICF= HICP Flash YY Aug 2,0 2,0% 00 Zone ECI% 11: Euro EUHIXF= HICP-X F&E Aug 2,4% 00 Zone ECI Flash YY 11: Euro EUCPXA= HICP-X F,E,A&T Aug 2,2 2,3% 00 Zone ECI Flash YY% 11: Euro EUHCFM= HICP-X F, E, A, Aug -0,20% 00 Zone ECI T Flash MM 15: United USMPMF= S&P Global Mfg Aug 53,3 45 States ECI PMI Final 16: United USTCNS= Construction Jul -0, -0,4% 00 States ECI Spending MM 1% 16: United USPMI=E ISM Aug 49, 48,0 00 States CI Manufacturing 0 PMI 16: United USISMP= ISM Mfg Prices Aug 64,8 00 States ECI Paid 16: United USISME= ISM Manuf Aug 43,4 00 States ECI Employment Idx 16: United USISMN= ISM Manuf New Aug 47,1 00 States ECI Orders Idx 17: United US6MAT= 6M Bill Auc - 2 76.160 30 States ECI TA Sep .596.1 00 17: United US6MAH= 6M Bill Auc - 2 3,915% 30 States ECI HR Sep 17: United US6MAB= 6M Bill Auc - 2 3,360 30 States ECI BTC Sep 17: United US6MAA= 6M Bill Auc - 2 33,190 30 States ECI HAP Sep% 17: United US2YNT= 12M Bill Auc - 2 52.788 30 States ECI TA Sep .599.1 00 17: United US2YNH= 12M Bill Auc - 2 3,760% 30 States ECI HR Sep 17: United US2YNB= 12M Bill Auc - 2 2,850 30 States ECI BTC Sep 17: United US2YNA= 12M Bill Auc - 2 56,680 30 States ECI HAP Sep% 20: United US3MAT= 3M Bill Auc - 2 85.550 00 States ECI TA Sep .429.8 00 20: United US3MAB= 3M Bill Auc - 2 3,070 00 States ECI BTC Sep 20: United US3MAA= 3M Bill Auc - 2 93,050 00 States ECI HAP Sep% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
