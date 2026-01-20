Claves para el martes 20 de enero

20 ene (Reuters) -

OTROS EVENTOS

* Foro Económico Mundial en Davos.

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, dic: previsto -0,1; Anterior 0,0.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, dic: previsto -2,4; Anterior -2,3.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, dic: anterior 20.100.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, nov: previsto 5,0; Anterior 5,1.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, nov: previsto 27.000; Anterior -16.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, nov: previsto 4,6; Anterior 4,7.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), nov: previsto 4,5; Anterior 4,6.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, dic: anterior -38.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, nov: anterior 32.000 millones.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, nov: anterior 25.700 millones.

* 0900 España – Pernoctaciones, dic: anterior 20,3 millones.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, ene: previsto 50,0; Anterior 45,8.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, ene: previsto -75,5; Anterior -81,0. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)