Claves para el martes 20 de enero
20 ene (Reuters) -
OTROS EVENTOS
* Foro Económico Mundial en Davos.
* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, dic: previsto -0,1; Anterior 0,0.
* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, dic: previsto -2,4; Anterior -2,3.
* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, dic: anterior 20.100.
* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, nov: previsto 5,0; Anterior 5,1.
* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, nov: previsto 27.000; Anterior -16.000.
* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, nov: previsto 4,6; Anterior 4,7.
* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), nov: previsto 4,5; Anterior 4,6.
* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, dic: anterior -38.000.
* 0900 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, nov: anterior 32.000 millones.
* 0900 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, nov: anterior 25.700 millones.
* 0900 España – Pernoctaciones, dic: anterior 20,3 millones.
* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, ene: previsto 50,0; Anterior 45,8.
* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, ene: previsto -75,5; Anterior -81,0. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)