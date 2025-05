Claves para el martes 20 de mayo

20 may - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en una conversación moderada ante el Economic Club of Minnesota, en Mineápolis. (1700 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en Barclays en Londres. (0800 GMT) * La supervisora del BCE, Claudia Buch, habla en la 5ª Conferencia Anual sobre Integración Financiera Europea de la Asociación de Mercados Financieros en Europa, en Fráncfort. (1150 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025. (1300 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, pronuncian discursos principales, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera un debate antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025. (2300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso antes de una conferencia organizada por el Banco de la Reserva Federal de Richmond. (1300 GMT) * El Banco de Noruega presenta el Informe de Estabilidad Financiera. (0600 GMT) OTROS EVENTOS * Los ministros de finanzas del G7 y los gobernadores de los bancos centrales se reúnen en Banff, Alberta, Canadá. (Hasta el 22 de mayo) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE y del Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEPPI=ECI Producer Prices MM Apr -0,3% -0,7% 08:00 Germany DEPPIY=ECI Producer Prices YY Apr -0,6% -0,2% 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Mar 33,10B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Mar 34,300B 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 17 May, w/e 5,8% 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash May -16,0 -16,7 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 12 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 12 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 12 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 12 May, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias