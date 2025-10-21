Claves para el martes 21 de octubre

21 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* La Reserva Federal organiza una conferencia sobre innovación en los pagos, que incluye mesas redondas sobre varios aspectos, como la convergencia de las finanzas tradicionales y descentralizadas; los nuevos casos de uso y modelos de negocio de las "stablecoins"; la intersección de la inteligencia artificial y los pagos; y la tokenización de los productos y servicios financieros.

* El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, pronuncia un discurso en la Cumbre GZERO 2025 de Japón. (0420 GMT)

* Conferencia del Banco de Noruega sobre cómo el cambio climático y la transición energética afectan a la macroeconomía y los mercados financieros, con discursos de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el exvicepresidente de EEUU, Al Gore. (0700 GMT)

* Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso de bienvenida en la 5ª Conferencia WE_ARE_IN sobre Macroeconomía y Finanzas 2025, organizada por el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR), el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y el Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. (0700 GMT)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en un acto en Barcelona. (0930 GMT)

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, da un discurso en la Conferencia sobre el Clima del Banco de Noruega, seguido de un debate moderado con Al Gore en Oslo. (1100 GMT)

* Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pronuncia el discurso de apertura de la Conferencia sobre Innovación en los Pagos de la Reserva Federal. (1300 GMT)

* La directora ejecutiva de pagos del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, pronuncia el discurso de apertura en la presentación del reto de innovación DLT del BPI. (1300 GMT)

* Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pronuncia el discurso de clausura de la Conferencia sobre Innovación en los Pagos de la Reserva Federal. (1930 GMT)

OTROS EVENTOS

* La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, organiza una cumbre de inversión regional, que reúne a inversores y líderes locales para crear empleo en todo Reino Unido, en Birmingham.

* El presidente francés, Emmanuel Macron, visita Eslovenia en el marco de la cumbre Med9.

* Reunión de Ministros de Finanzas de APEC.

(Hasta el 22 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country/ RIC Indicator Period Reuter Prior l Region Name s Poll Time 08:0 United GBPSNX PSNB Ex Banks Sep 20.800 17.962 0 Kingdom =ECI GBP B 08:0 United GBPSCR PSNCR, GBP Sep 10.158 0 Kingdom =ECI B 14:5 United USREDY Redbook YY 18 5,9% 5 States =ECI Oct, w/e 22:3 United USOIAC API wkly 13 0 States =ECI crude Stk Oct, w/e 22:3 United USOIAG API Wkly gsln 13 0 States =ECI stk Oct, w/e 22:3 United USOIAD API Wkly 13 0 States =ECI dist. Stk Oct, w/e 22:3 United USOIAR API Wkly 13 0 States =ECI crude runs Oct, w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)