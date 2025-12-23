Claves para el martes 23 de diciembre

23 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Enagás – Dividendo de 0,4000 euros por acción. Fecha de abono.

* Banco de Sabadell – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de descuento.

* Prim – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Canadá publica el resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno sobre la decisión anunciada dos semanas antes (1830 GMT).

* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 29 y 30 de octubre (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Seguridad de la ONU se reúne sobre el programa nuclear de Irán (1500 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, nov: Previsto -2,2%; Anterior -1,4%.

* 0900 España – PIB final trimestral, 3TR: Previsto 0,6%; Anterior 0,6%.

* 0900 España – PIB interanual, 3TR: Previsto 2,8%; Anterior 2,8%.

* 0900 España – Pernoctaciones, nov: Anterior 34.281.206.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios corporativos preliminares, 3TR: Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, oct: Previsto -1,5%; Anterior 0,5%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, oct: Previsto 0,3%; Anterior 0,6%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, oct: Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, oct: Previsto 0,3%; Anterior 0,9%.

* 1430 Estados Unidos – PIB avance, 3TR: Previsto 3,2%; Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 3TR: Anterior 7,5%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance, 3TR: Anterior 2,5%.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB avance, 3TR: Previsto 2,7%; Anterior 2,1%.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,6%.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,1%.

* 1430 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (avance), 3TR: Anterior 2,3%.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (avance), 3TR: Anterior 2,4%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 20 dic: Anterior 6,2%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, nov: Previsto 75,9%; Anterior 75,9%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, nov: Anterior 0,0%.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, dic: Previsto 92; Anterior 88,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, dic: Anterior -15.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, dic: Anterior -4.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, dic: Anterior -14.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas, oct.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas, oct.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 15 dic.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)