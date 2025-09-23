Claves para el martes 23 de septiembre

23 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Unicaja - Dividendo de 0,0660 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES

* El Banco de Suecia (Riksbank) publica su decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés y el informe de política monetaria de septiembre de 2025. (0730 GMT)

* El Riksbank organiza una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de septiembre. (0900 GMT)

* Charla de Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, en el Simposio inaugural del Pictet Research Institute en Ginebra. (0900 GMT)

* La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal de EEUU, Michelle Bowman, habla sobre las perspectivas económicas ante la 134ª Convención Anual de la Asociación de Banqueros de Kentucky. (1300 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas en la grabación en vivo del pódcast Macro Musings en Atlanta, Georgia. (1400 GMT)

* Participación de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en una charla en la conferencia Bloomberg Future of Finance. (1420 GMT)

* El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habla sobre las perspectivas económicas ante el almuerzo "Economic Outlook Luncheon 2025" de la Cámara de Comercio de Greater Providence. (1635 GMT)

* Discurso de Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en la Cámara de Comercio de Saskatoon. (1830 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo sueco, Pal Jonson, con honores militares en Berlín. (1430 GMT)

* Rueda de prensa tras la reunión entre el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de defensa sueco, Pal Jonson, en Berlín. (1530 GMT)

* Reunión de la Asamblea General de la ONU. (Hasta el 29 de septiembre)

* El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, viaja a Nueva York para la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.

DATOS MACROECONÓMICOS

Local /Región Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior

Time Poll

09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Aug 44.691.923

09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Sep 50.2 50.4

09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Sep 49.6 49.8

09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Sep 49.9 49.8

09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Sep 50.0 49.8

09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Sep 49.5 49.3

09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Sep 50.5 50.5

10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Sep 51.1 50.7

10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Sep 52.7 50.5

10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Sep 47.0 51.0

10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Sep 53.0 53.5

10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Sep 46.9 47.0

10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Sep 53.9 54.2

12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Sep -33

14:30 United States USCURA=ECI Current Account Q2 -450.2B

14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 20 Sep, w/e 6.3%

15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Sep 52.0 53.0

15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Sep 53.9 54.5

15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Sep 54.6

16:00 United States USRFDM Rich Fed Comp.

