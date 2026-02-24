Claves para el martes 24 de febrero

24 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Endesa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Telefónica publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Metrovacesa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Ence publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Grenergy publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Compañía de Distribución Integrada Logista Holdings – Dividendo complementario de 1,4500 euros por acción. Fecha de descuento.

* Compañía de Distribución Integrada Logista Holdings – Dividendo extraordinario de 0,0800 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia el discurso de apertura en la Conferencia KPMG RiskTech 2026 (1030 GMT).

* Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada en la 42ª Conferencia de Política Económica de la NABE (1300 GMT).

* Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, conversa sobre política monetaria y perspectivas económicas en un acto organizado por Marketplace (1400 GMT).

* Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, da la bienvenida a la conferencia "Disrupción habilitada por la tecnología: configurando el futuro de las finanzas y los pagos" en la Reserva Federal de Boston (1400 GMT).

* Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre tecnología ante la conferencia "Disrupción habilitada por la tecnología: configurando el futuro de las finanzas y los pagos" en la Reserva Federal de Boston (1415 GMT).

* Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Inteligencia artificial y productividad" ante la 42ª Conferencia Anual de Política Económica de la NABE (1430 GMT).

* Anneli Tuominen, miembro del Consejo del BCE, participa en un panel en el evento de Nordea-ING "La banca y la competitividad de la UE: el potencial no aprovechado del mercado único" (1600 GMT).

* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, analiza la situación económica en un seminario vespertino organizado por Swedbank (1700 GMT).

* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, y Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, participan en un panel en la conferencia sobre disrupción tecnológica en la Reserva Federal de Boston (2015 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

* El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia el discurso del estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, feb: Anterior 105.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, feb: Anterior 99.

* 0900 España – Pernoctaciones, ene: Anterior 18.546.462.

* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, feb: Anterior -17.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 21 feb: Anterior 7,2.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, dic: Anterior 0,6.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, dic: Anterior 1,9.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, dic: Anterior 439,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, dic: Previsto 0,4; Anterior 0,5.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,0.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 1,4.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, feb: Previsto 87,3; Anterior 84,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, feb: Anterior -6.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, feb: Anterior -3.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, feb: Anterior -5.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, dic: Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, dic: Anterior 1,3.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, feb: Anterior 2,7.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, feb: Anterior 7,8.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 16 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 16 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 16 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 16 feb.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)