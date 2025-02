Claves para el martes 25 de febrero

25 feb (Reuters) - EMPRESAS * Rovi publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ebro publica resultados trimestrales. * Vocento publica resultados trimestrales. * Ercros publica resultados trimestrales. * Neinor Homes publica resultados trimestrales. * Talgo publica resultados trimestrales después del cierre del mercado. * Logista cotiza con descuento de dividendo de 0,153 euros. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, habla antes de la Conferencia BEAR 2025 (Bank of England Agenda for Research): "El futuro del balance de los bancos centrales" (0920 GMT). * Isabel Schnabel, miembro del Banco Central Europeo, da un discurso en la conferencia anual de investigación del Banco de Inglaterra (1300 GMT). * Discurso de clausura por el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, en la conferencia anual de investigación del banco central (1400 GMT). * El vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, habla sobre "Estabilidad financiera" antes de un acto organizado por el Programa de Yale sobre Estabilidad Financiera (1645 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "La inflación entonces y ahora" ante el Rotary Club de Richmond (1800 GMT). OTROS EVENTOS * Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEGDP=ECI GDP Detailed QQ SA Q4 -0.2% -0.2% 08:00 Germany DEGDPY=ECI GDP Detailed YY NSA Q4 -0.4% 08:00 Germany DEGDDS=ECI GDP Detailed YY SA Q4 -0.2% -0.2% 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Jan 18,033,188 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Feb -24 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 22 Feb, w/e 6.3% 15:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Dec 0.3% 15:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Dec 4.2% 15:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Dec 433.4 15:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Dec 0.3% 0.4% 15:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Dec -0.1% 15:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Dec 4.4% 4.3% 16:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Feb 103.0 104.1 16:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Feb -4 16:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Feb 4 16:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Feb -9 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Feb 7.4 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Feb 5.7 19:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 25 Feb 70,000,006,200.00 19:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 25 Feb 4.330% 19:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 25 Feb 2.400 19:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 25 Feb 52.610% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 17 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 17 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 17 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 17 Feb, w/e #N/P #N/P (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

