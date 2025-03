Claves para el martes 25 de marzo

25 mar (Reuters) - EMPRESAS * Naturgy - Junta general de accionistas. * Rovi - Día de Mercados de Capital. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da las palabras de apertura antes de la Conferencia Regional y Comunitaria de Banca de la Fed de Nueva York 2025 (1305 GMT). OTROS EVENTOS * El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, habla en un evento en la Casa de América (1900 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Mar 86,8 85,2 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Mar 85,5 85,0 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Mar 87,9 85,4 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Mar -23 13:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Feb 1,456M 13:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Feb -1,2% 13:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 22 Mar, w/e 5,2% 14:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Jan 0,4% 14:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Jan 4,7% 14:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Jan 436,1 14:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Jan 0,4% 0,5% 14:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Jan -0,1% 14:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Jan 4,7% 4,5% 15:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Mar 94,0 98,3 15:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Feb 0,680M 0,657M 15:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Feb -10,5% 15:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Mar 6 15:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Mar 11 15:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Mar 12 18:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 25 Mar 69.000.159.400,00 18:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 25 Mar 4,169% 18:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 25 Mar 2,560 18:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 25 Mar 60,910% 21:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 17 Mar, w/e 21:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 17 Mar, w/e 21:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 17 Mar, w/e 21:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 17 Mar, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

