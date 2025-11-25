Claves para el martes 25 de noviembre
EMPRESAS
* Aedas Homes publica resultados del primer semestre.
* Cirsa publica resultados del tercer trimestre.
BANCOS CENTRALES
* El banco central de Dinamarca publica su informe de estabilidad financiera (0730 GMT).
* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y Gabriel Makhlouf y Olaf Sleijpen, miembros del Consejo de Gobierno, intervienen en una conferencia sobre bancos centrales en Irlanda (0900 GMT).
* Charla informal de Sharon Donnery, representante en el Consejo de Supervisión del BCE, en la Climate Finance Week Ireland 2025 "Supervisar el riesgo natural: regulación y transición", organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Dublín, Irlanda. (1400 GMT)
* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, pronuncia el discurso principal en la Conferencia sobre el Sistema Financiero 2025 del Banco Central de Irlanda (1400 GMT).
OTROS EVENTOS
* Conferencia anual de la patronal alemana BDA. Participan el canciller, Friedrich Merz, la ministra de Economía, Katherina Reiche, y el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil (0950 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – PIB detallado trimestral ajustado, 3TR: Previsto 0,0%; Anterior 0,0%.
* 0800 Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar, 3TR: Anterior 0,3%.
* 0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado, 3TR: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.
* 0845 Francia – Confianza del consumidor, nov: Previsto 90; Anterior 90.
* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, nov: Anterior -27.
* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, sep: Anterior 191,6.
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,6%.
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior -0,1%.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior -0,1%.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, sep: Anterior 2,8%.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, sep: Anterior 0,3%.
* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,6%.
* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,7%.
* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, sep: Anterior 0,7%.
* 1430 Estados Unidos – Control minorista, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,7%.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 22 nov.
* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, sep: Anterior 0,4%.
* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, sep: Anterior 2,3%.
* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, sep: Anterior 435,3.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, sep: Anterior -0,6%.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, sep: Previsto 1,4%; Anterior 1,6%.
* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, ago: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.
* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, nov: Previsto 93,5; Anterior 94,6.
* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, oct: Anterior 74,8.
* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, oct: Anterior 0,0%.
* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, nov: Anterior -4,0.
* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, nov: Anterior 4,0.
* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, nov: Anterior 4,0.
* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, nov: Anterior -9,4.
* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, nov: Anterior -6,4.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 17 nov.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 17 nov.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 17 nov.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 17 nov.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
