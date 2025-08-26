Claves para el martes 26 de agosto
- 1 minuto de lectura'
26 ago (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante la Cámara de Comercio del condado de Montgomery. (1230 GMT) * Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa como ponente en una conferencia conmemorativa del centenario de la fundación del Banco de México titulada "La evolución institucional de los bancos centrales: proporcionar estabilidad y adaptarse al cambio". (1600 GMT) * Reunión del Comité Ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT) * El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 19 de agosto. (0730 GMT) OTROS EVENTOS * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al primer ministro de Canadá, Mark Carney, (0800 GMT) y al primer ministro de Bélgica, Mark De Wever. (1200 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reu Pri al /Region ter or Tim s e Pol l 08: France FRCONC= Consumer Aug 89 45 ECI Confidence 14: United USDGN=E Durable Goods Jul -4% -9,4% 30 States CI 14: United USDGXT= Durables Jul 0,2% 0,2% 30 States ECI Ex-Transport 14: United USDGND= Durables Jul -9,4% 30 States ECI Ex-Defense MM 14: United USNDXA= Nondefe Cap Jul 0,3% -0,8% 30 States ECI Ex-Air 14: United USREDY= Redbook YY 23 5,9% 55 States ECI Aug, w/e 15: United USHPIM= Monthly Home Jun -0,2% 00 States ECI Price MM 15: United USHPIY= Monthly Home Jun 2,8% 00 States ECI Price YY 15: United USHPID= Monthly Home Jun 434,4 00 States ECI Price Index 15: United USSHPN= CaseShiller 20 Jun -0,1% -0,3% 00 States ECI MM SA 15: United USSHP=E CaseShiller 20 Jun 0,4% 00 States CI MM NSA 15: United USSHPQ= CaseShiller 20 Jun 2,2% 2,8% 00 States ECI YY NSA 16: United USCONC= Consumer Aug 96,4 97,2 00 States ECI Confidence 16: United USRFDM= Rich Fed Comp.
Aug -2000 States ECI Index
16: United USRFDS= Rich Fed, Aug 2000 States ECI Services Index
16: United USRFD=E Rich Fed Mfg Aug -1800 States CI Shipments
16: United USTXS=E Texas Serv Sect Aug 2,030 States CI Outlook
16: United USTXR=E Dallas Fed Aug 6,330 States CI Services Revenues
22: United USOIAC= API wkly crude 1830 States ECI Stk Aug, w/e
22: United USOIAG= API Wkly gsln 1830 States ECI stk Aug, w/e
22: United USOIAD= API Wkly dist. 1830 States ECI Stk Aug, w/e
22: United USOIAR= API Wkly crude 1830 States ECI runs Aug, w/e
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios
- 2
Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo
- 3
Carlos Pedevilla: brilló en Clave de Sol y Chiquititas, ahora trabaja en un municipio pero apostó por volver a actuar
- 4
El caso de los audios | Casanello bloqueó las cajas de seguridad de los investigados y Jonathan Kovalivker entregó su celular