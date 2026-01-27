Claves para el martes 27 de enero

27 ene (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 28 de enero)

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece palabras de bienvenida en un acto conmemorativo con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. (1700 GMT)

* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 18 y 19 de diciembre. (2350 GMT)

OTROS EVENTOS

* Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, y Jean-Noël Barrot, su homólogo francés, mantienen conversaciones sobre las relaciones bilaterales y la situación regional, incluida Siria y Gaza, en Ankara.

* Sergio Mattarella, presidente de Italia, inicia una visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos destinada a afianzar los lazos entre ambos países.

* Federico X y la reina María de Dinamarca realizan una visita de Estado a Estonia. (Hasta el 28 de enero)

* Petteri Orpo, primer ministro de Finlandia, visita China. (0200 GMT)

* Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, interviene en una conferencia de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIHK). (0900 GMT)

* Los ministros de Finanzas del G7 mantienen una reunión por videoconferencia centrada en el apoyo continuado a Ucrania y en asegurar cadenas de suministro estratégicas, especialmente de tierras raras. (1200 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, ene: Anterior 90.

* 0900 España – Tasa de desempleo, 4TR: Anterior 10,45.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 24 ene: Anterior 5,5.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, nov: Anterior 0,4.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, nov: Anterior 1,7.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, nov: Anterior 436,7.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 1,2; Anterior 1,3.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, ene: Previsto 90,9; Anterior 89,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, ene: Anterior -7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, ene: Anterior -6.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, ene: Anterior -11.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, ene: Anterior -3,3.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, ene: Anterior 0,1.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 19 ene. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)