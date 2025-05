Claves para el martes 27 de mayo

27 mayo (Reuters) - EMPRESAS * Mapfre - Dividendo de 0,0950 euros por acción. Fecha de descuento. * Colonial celebra junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, habla y participa en un panel de política monetaria antes de la Conferencia del Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco de Japón (0800 GMT). * El subgobernador del Riksbank, el banco central sueco, Per Jansson, discute la política monetaria actual y la situación económica en la Cámara de Comercio de Estocolmo (0630 GMT). * El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, pronuncia un discurso de apertura en una conferencia organizada por el BoJ sobre "Nuevos Desafíos para la Política Monetaria", seguido de una conferencia del presidente del BPI, Agustín Carstens (0000 GMT). * El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, habla en la presentación del informe anual de la ACPR (0700 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, realiza una visita oficial a Mascate, a invitación del sultán de Omán Haitham bin Tariq. (Hasta el 28 de mayo) * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Polonia, Andrzej Duda, con honores militares en el palacio Schloss Bellevue en Berlín (0930 GMT). * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene programada una visita a Indonesia para reunirse con su homólogo, el presidente Prabowo Subianto, durante su viaje por el sudeste asiático. (Hasta el 29 de mayo) * Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Alemania DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Jun -19,0 -20,6 08:45 Francia FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY May 0,9% 0,9% 08:45 Francia FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM May 0,1% 0,7% 08:45 Francia FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA May 0,9% 0,8% 08:45 Francia FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA May 0,1% 0,6% 12:00 Francia FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA Apr 3189,3k 12:00 Reino Unido GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades May -8 14:30 Estados Unidos USDGN=ECI Durable Goods Apr -7,9% 9,2% 14:30 Estados Unidos USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Apr -0,1% 0,0% 14:30 Estados Unidos USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Apr 10,5% 14:30 Estados Unidos USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Apr -0,1% 0,1% 15:00 Estados Unidos USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Mar 0,1% 15:00 Estados Unidos USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Mar 3,9% 15:00 Estados Unidos USHPID=ECI Monthly Home Price Index Mar 437,3 15:00 Estados Unidos USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Mar 0,2% 0,4% 15:00 Estados Unidos USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Mar 0,7% 15:00 Estados Unidos USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Mar 4,5% 4,5% 16:00 Estados Unidos USCONC=ECI Consumer Confidence May 87,2 86,0 16:30 Estados Unidos USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Bus Idx May -35,80 17:30 Estados Unidos US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 27 May 72.252.146.300 17:30 Estados Unidos US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 27 May 4,140% 17:30 Estados Unidos US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 27 May 2,590 17:30 Estados Unidos US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 27 May 51,500% 19:00 Estados Unidos US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 27 May 69.000.010.300,00 19:00 Estados Unidos US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 27 May 3,795% 19:00 Estados Unidos US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 27 May 2,520 19:00 Estados Unidos US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 27 May 77,990% 20:00 Estados Unidos US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 27 May 80.751.971.400 20:00 Estados Unidos US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 27 May 4,285% 20:00 Estados Unidos US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 27 May 2,760 20:00 Estados Unidos US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 27 May 29,140% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)