Claves para el martes 28 de octubre
- 1 minuto de lectura'
28 oct (Reuters) -
EMPRESAS
* Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Ence publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES
* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre los tipos de interés. (Hasta el 29 de octubre)
* La primera vicegobernadora del Banco de Suecia, Aino Bunge, habla sobre la situación económica y la política monetaria actual en un acto organizado por Styrelseakademien, en Borås, Suecia. (0645 GMT)
OTROS EVENTOS
* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realiza una visita oficial a Astaná por invitación del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. (Hasta el 29 de octubre)
* Los reyes Federico y María de Dinamarca inician su visita de Estado a Letonia. (Hasta el 29 de octubre)
* La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, pronuncia un discurso y participa en el panel de apertura de la jornada de Comercio Exterior, centrada en las oportunidades para el comercio exterior alemán en medio de las tensiones geopolíticas. (0830 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS*
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
08: Germany DECONS GfK Consumer Nov -22,0 -22,3
00 =ECI Sentiment
13: United USREDY Redbook YY 25 5,0%
55 States =ECI Oct, w/e
14: United USHPIM Monthly Home Aug -0,1%
00 States =ECI Price MM
14: United USHPIY Monthly Home Aug 2,3%
00 States =ECI Price YY
14: United USHPID Monthly Home Aug 433,4
00 States =ECI Price Index
14: United USSHPN CaseShiller 20 Aug -0,1% -0,1%
00 States =ECI MM SA
14: United USSHP= CaseShiller 20 Aug -0,3%
00 States ECI MM NSA
14: United USSHPQ CaseShiller 20 Aug 1,8%
00 States =ECI YY NSA
15: United USCONC Consumer Oct 93,5 94,2
00 States =ECI Confidence
15: United USRFDM Rich Fed Comp.
Oct -17 00 States =ECI Index 15: United USRFDS Rich Fed, Oct 1 00 States =ECI Services Index 15: United USRFD= Rich Fed Mfg Oct -20 00 States ECI Shipments 15: United USTXS= Texas Serv Oct -5,6 30 States ECI Sect Outlook 15: United USTXR= Dallas Fed Oct -2,4 30 States ECI Services Revenues 16: United US2YNT 12M Bill Auc - 28 52.872. 30 States =ECI TA Oct 725.000 16: United US2YNH 12M Bill Auc - 28 3,540% 30 States =ECI HR Oct 16: United US2YNB 12M Bill Auc - 28 2,920 30 States =ECI BTC Oct 16: United US2YNA 12M Bill Auc - 28 70,110% 30 States =ECI HAP Oct 18: United USRMAT 7Y Note Auc - 28 44.000. 00 States =ECI TA Oct 005.700 ,00 18: United USRMAH 7Y Note Auc - 28 3,953% 00 States =ECI HY Oct 18: United USRMAB 7Y Note Auc - 28 2,400 00 States =ECI BTC Oct 18: United USRMAA 7Y Note Auc - 28 64,630% 00 States =ECI HAP Oct 21: United USOIAC API wkly crude 20 30 States =ECI Stk Oct, w/e 21: United USOIAG API Wkly gsln 20 30 States =ECI stk Oct, w/e 21: United USOIAD API Wkly dist. 20 30 States =ECI Stk Oct, w/e 21: United USOIAR API Wkly crude 20 30 States =ECI runs Oct, w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial
- 2
Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza
- 3
Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia
- 4
Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso