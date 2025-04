Claves para el martes 29 de abril

29 abr (Reuters) - EMPRESAS * BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales. * Elecnor publica resultados trimestrales. * Ence publica resultados trimestrales después del cierre del mercado. * Inditex - Dividendo de 0,8400 euros por acción. Fecha de descuento. * Banco Santander - Dividendo de 0,1100 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Conferencia anual del Banco Central Europeo sobre las repercusiones internacionales de la política monetaria, organizada conjuntamente con el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional, en Fráncfort, Alemania. (Hasta el 30 de abril) * Discurso de bienvenida de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, sobre "Fragmentación financiera y comercial: riesgos y alternativas de política monetaria" en una conferencia conjunta del BPI, el Banco de Inglaterra, el BCE y el FMI, en Fráncfort, Alemania. (0700 GMT) * Reunión del Comité Ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT) * Discurso de Sharon Donnery, supervisora del Banco Central Europeo, sobre "¿Cuáles son los planes del BCE para 2025? ¿Cuáles son las prioridades regulatorias?" en la Conferencia anual sobre Supervisión Bancaria organizada por Handelsblatt, en Fráncfort, Alemania. (0740 GMT) * Discurso del subgobernador y responsable de mercados y banca del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, en el Innovate Finance Global Summit. (0940 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment May -26,0 -24,5 09:00 Spain ESGDFQ=ECI Estimated GDP QQ Q1 0,7% 0,8% 09:00 Spain ESGDFY=ECI Estimated GDP YY Q1 3,4% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Apr 2,2% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Apr 2,3% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Apr 0,7% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Apr 0,10% 11:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Mar 4,0% 4,0% 11:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Mar 1,5% 11:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Mar 2,2% 12:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Apr -0,73 12:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Apr 94,5 95,2 12:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Apr -10,1 -10,6 12:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Apr 2,2 2,4 12:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Apr -16,7 -16,7 12:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Apr 24,4 12:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Apr 11,4 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Mar -147,85B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Mar 0,3% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Mar 0,1% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 26 Apr, w/e 7,4% 15:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Feb 0,2% 15:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Feb 4,8% 15:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Feb 436,5 15:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Feb 0,3% 0,5% 15:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Feb 0,1% 15:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Feb 4,7% 16:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Apr 87,0 92,9 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Mar 7,500M 7,568M 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Apr -11,3 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Apr 1,3 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 21 Apr, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 21 Apr, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 21 Apr, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 21 Apr, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias