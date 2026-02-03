LA NACION

Claves para el martes 3 de febrero

Claves para el martes 3 de febrero
Claves para el martes 3 de febrero

3 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Unicaja Banco publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* ⁠Naturhouse Health – Dividendo de ⁠0,1000 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Patrick Montagner, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, pronuncia un discurso en ⁠la 10ª ‌Conferencia ​anual de FinTech y Regulación de Afore Consulting (1145 GMT).

* Thomas Barkin, ​presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene en un evento de ‌SC First Steps "Ventaja temprana: fundamentos para la ‌vitalidad económica de Carolina ​del Sur" (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Dubái acoge la Cumbre Mundial de Gobiernos. (Hasta el 5 de febrero)

* Conferencia sobre seguridad en Oslo. Entre los oradores figuran: Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE; Radoslaw Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Radmila Shekerinska, vicesecretaria general de la OTAN; y Espen Barth Eide, ⁠ministro de Asuntos Exteriores de Noruega.

* El ministro de Asuntos Exteriores de ​Noruega, Espen Barth Eide, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, intervienen en la conferencia Fronteras Árticas. (1000 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Balance presupuestario, dic: Anterior -155.410.000.000.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual , ene: Previsto 0,6%; Anterior 0,7%.

* 0845 ⁠Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual , ene: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – IPC preliminar ​interanual sin desestacionalizar , ene: Previsto 0,6%; Anterior 0,8%.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar , ene: Previsto -0,1%; Anterior 0,1%.

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales , dic: Anterior ‍9.224.277.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 31 ene: Anterior 7,1%.

* 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS , dic: Previsto 7.200.000; Anterior 7.146.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario ​semanal de gasolina API , semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana ‍26 ene. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project