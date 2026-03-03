Claves para el martes 3 de marzo

3 mar (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, pronuncia un discurso en un seminario sobre tecnología ‌financiera.

* Audiencia pública de ‌la ⁠Comisión de Finanzas del Riksdag sobre el Informe Anual 2025 del Banco de Suecia y la política monetaria actual (0800 GMT).

* Reunión del consejo ​ejecutivo del ⁠Riksbank (1230 ⁠GMT).

* John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, interviene ante la ​Conferencia de Asuntos Gubernamentales 2026 de America's Credit Unions, en Washington (1455 GMT).

* ‌Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de ​Kansas City, expone sobre política monetaria ​y perspectivas económicas ante el Metro Denver Executive Club (1510 GMT).

* Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en una conversación previa a la Conferencia Bloomberg Invest 2026, en Nueva York (1655 GMT).

OTROS EVENTOS

* Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, visita Rusia. (Hasta el 5 ​de marzo)

* Rachel Reeves, ministra de Finanzas de Reino Unido, presenta una actualización presupuestaria en el Parlamento.

* El ⁠presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, viaja a Filipinas en una visita de Estado de dos ‌días. (Hasta el 4 de marzo)

* António Costa, presidente del Consejo Europeo, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (0830 GMT).

* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (1025 GMT).

* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Skopje, Macedonia del Norte, para entrevistarse con la presidenta, ‌Gordana Siljanovska-Davkova, el primer ministro, Hristijan Mickoski, y el presidente de la Asamblea, Afrim Gashi (1130 ⁠GMT).

* Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, interviene en la conferencia del Foro ‌del Grupo BEI (1545 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Balance presupuestario, ene: Anterior -124.740.000.000.

* ⁠1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , feb: Previsto 1,7%; ⁠Anterior 1,7%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, feb: Previsto 2,2%; Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, feb: Anterior -1,1%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 28 feb: Anterior 6,7%.

* 2230 Estados ‌Unidos – Inventario semanal de crudo ​API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de ‌crudo API, semana 23 feb. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)