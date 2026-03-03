Claves para el martes 3 de marzo
3 mar (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, pronuncia un discurso en un seminario sobre tecnología financiera.
* Audiencia pública de la Comisión de Finanzas del Riksdag sobre el Informe Anual 2025 del Banco de Suecia y la política monetaria actual (0800 GMT).
* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (1230 GMT).
* John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, interviene ante la Conferencia de Asuntos Gubernamentales 2026 de America's Credit Unions, en Washington (1455 GMT).
* Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City, expone sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Metro Denver Executive Club (1510 GMT).
* Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en una conversación previa a la Conferencia Bloomberg Invest 2026, en Nueva York (1655 GMT).
OTROS EVENTOS
* Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, visita Rusia. (Hasta el 5 de marzo)
* Rachel Reeves, ministra de Finanzas de Reino Unido, presenta una actualización presupuestaria en el Parlamento.
* El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, viaja a Filipinas en una visita de Estado de dos días. (Hasta el 4 de marzo)
* António Costa, presidente del Consejo Europeo, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (0830 GMT).
* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (1025 GMT).
* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Skopje, Macedonia del Norte, para entrevistarse con la presidenta, Gordana Siljanovska-Davkova, el primer ministro, Hristijan Mickoski, y el presidente de la Asamblea, Afrim Gashi (1130 GMT).
* Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (1545 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0845 Francia – Balance presupuestario, ene: Anterior -124.740.000.000.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , feb: Previsto 1,7%; Anterior 1,7%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, feb: Previsto 2,2%; Anterior 2,1%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, feb: Anterior -1,1%.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 28 feb: Anterior 6,7%.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 23 feb.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 23 feb.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 23 feb.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 23 feb. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)