Claves para el martes 30 de diciembre

Claves para el martes 30 de diciembre

30 dic (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 17 de diciembre de 2025 (0830 GMT).

* El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 9 y 10 de diciembre de 2025 (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, dic: Previsto 3,0%; Anterior 3,2%.

* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 2,8%; Anterior 3,0%.

* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,0%.

* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, nov: Anterior 3,8%.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, oct: Anterior 1.870.000.000.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 27 dic: Anterior 7,2%.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, oct: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior -0,5%.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 1,1%; Anterior 1,4%.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, oct: Anterior 0,0%.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, oct: Anterior 1,7%.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, oct: Anterior 435,4.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, dic: Anterior -2,3.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, dic: Anterior -2,5.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 22 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 22 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 22 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 22 dic.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

