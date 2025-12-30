Claves para el martes 30 de diciembre
30 dic (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 17 de diciembre de 2025 (0830 GMT).
* El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 9 y 10 de diciembre de 2025 (1900 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, dic: Previsto 3,0%; Anterior 3,2%.
* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 2,8%; Anterior 3,0%.
* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,0%.
* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.
* 0900 España – Ventas minoristas interanual, nov: Anterior 3,8%.
* 1000 España – Balance de cuenta corriente, oct: Anterior 1.870.000.000.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 27 dic: Anterior 7,2%.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, oct: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior -0,5%.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 1,1%; Anterior 1,4%.
* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, oct: Anterior 0,0%.
* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, oct: Anterior 1,7%.
* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, oct: Anterior 435,4.
* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, dic: Anterior -2,3.
* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, dic: Anterior -2,5.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 22 dic.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 22 dic.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 22 dic.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 22 dic.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)