Claves para el martes 4 de marzo

4 mar (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en un debate moderado en un evento Bloomberg Invest organizado por Bloomberg LP (1920 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Inflación antes y ahora" ante la Alianza Regional de Fredericksburg, en Virginia. * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia (0800 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión sobre el presupuesto de la OMC. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Jan -156,30B 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Jan 8.786,815k 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Jan 6,3% 6,3% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 1 Mar, w/e 6,2% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 24 Feb, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 24 Feb, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 24 Feb, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 24 Feb, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

