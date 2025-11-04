Claves para el martes 4 de noviembre

4 nov (Reuters) - EMPRESAS

* Telefónica publica resultados del tercer trimestre y actualización estratégica antes de la apertura del mercado. * Cox publica resultados del tercer trimestre. * Grifols publica resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado. * Gestamp publica resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en la Santander International Banking Conference 2025. * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publica su Informe de Estabilidad Financiera semestral. (Hasta el 5 de noviembre)

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso de apertura en la conferencia del Banco Nacional de Bulgaria "A las puertas de la eurozona" (0740 GMT). * Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, intervienen en Sofía (0800 GMT). * El Riksbank, el banco central sueco, celebra reunión de política monetaria en la que la Junta Ejecutiva decide sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés oficial (0800 GMT). * Christine Lagarde participa en una rueda de prensa durante la conferencia del Banco Nacional de Bulgaria "A las puertas de la eurozona" (0945 GMT). * Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, participa en un debate sobre "Supervisión bancaria y política monetaria" en la Santander International Banking Conference (1135 GMT). * Sarah Breeden, vicegobernadora del Banco de Inglaterra, interviene en un acto de Santander (1140 GMT). * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria del 18 y 19 de septiembre (2350 GMT). OTROS EVENTOS

* El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, visita Qatar, donde se reunirá con el emir, jeque Tamim bin Hamad al-Thani. (Hasta el 6 de noviembre) * El ministro de Finanzas de Kenia, John Mbadi, ofrece una rueda de prensa periódica (0430 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS*

Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Poll Tim Prior al /Region rs e

08: France FRBUDY Budget Balance Sep -157.

45 =ECI 45B 14: United USREDY Redbook YY 1 Nov, 5,2% 55 States =ECI w/e 15: United USDGNR Durables Aug 1,9% 00 States =ECI Ex-Def, R MM 15: United USDGR= Durable Goods, Aug 2,9% 00 States ECI R MM 15: United USFORD Factory Orders Aug 1,4% -1,3% 00 States =ECI MM 15: United USDGNT Durables Aug 0,4% 00 States =ECI Ex-Transpt R MM 15: United USNDCG Nondef Cap Aug 0,6% 00 States =ECI Ex-Air R MM 15: United USFXTR Factory Aug 0,6% 00 States =ECI Ex-Transp MM 16: United USJOLT JOLTS Job Sep 7.227 00 States =ECI Openings M 22: United USOIAC API wkly crude 27 #N/P #N/P 30 States =ECI Stk Oct, w/e 22: United USOIAG API Wkly gsln 27 #N/P #N/P 30 States =ECI stk Oct, w/e 22: United USOIAD API Wkly dist. 27 #N/P #N/P 30 States =ECI Stk Oct, w/e 22: United USOIAR API Wkly crude 27 #N/P #N/P 30 States =ECI runs Oct, w/e

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)