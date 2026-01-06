Claves para el martes 6 de enero

6 ene (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, preside un panel en la "Conferencia sobre el sistema monetario ⁠internacional y los pagos internacionales. ⁠Tendencias recientes y desafíos por delante", organizada por el Banco de Francia y el Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital ⁠de Francia, en ‌el ​marco de la presidencia francesa del G7, en París (0815 GMT).

* Tom Barkin, presidente de ​la Reserva Federal de Richmond, pronuncia un discurso en el Pronóstico económico ‌2026 de la Cámara de Raleigh (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* ‌Hassan Sheikh Mohamud, presidente de Somalia, ​realiza una visita oficial a Turquía.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual , dic: previsto 0,8; anterior 0,8.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual , dic: previsto 0,1; anterior -0,2.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar , dic: previsto 0,9; anterior 0,9.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar , dic: previsto 0,2; anterior -0,2.

* 0915 España – PMI de servicios, dic: previsto 54,5; anterior 55,6.

* 0950 Francia – PMI ⁠servicios HCOB, dic: previsto 50,2; anterior 50,2.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, dic: previsto 50,1; anterior 50,1.

* 0955 Alemania – PMI ​servicios HCOB, dic: previsto 52,6; anterior 52,6.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, dic: previsto 51,5; anterior 51,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, dic: previsto 52,6; anterior 52,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, dic: previsto 51,9; anterior 51,9.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global , dic: previsto 52,1; anterior 52,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global , ⁠dic: previsto 52,1; anterior 52,1.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, dic: anterior 222.488.530.000.

* 1400 ​Alemania – IPC preliminar mensual, dic: previsto 0,2; anterior -0,2.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, dic: previsto 2,0; anterior 2,3.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual , dic: previsto 0,4; anterior -0,5.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar ‍interanual , dic: previsto 2,2; anterior 2,6.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 3 ene: anterior 7,6.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global , dic: anterior 53,0.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global , dic: anterior 52,9.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo ​API , semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de ‍refinación de crudo API, semana 29 dic.

