Claves para el martes 6 de mayo

6 mayo (Reuters) - EMPRESAS * Indra publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos inicia su reunión de dos días dedicada a los tipos de interés. (Hasta el 7 de mayo) * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ, por sus siglas en inglés) publica el Informe de Estabilidad Financiera semestral. (2100 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM Mar 0,3% 0,7% 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI Apr 54,0 54,7 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI Apr 46,8 46,8 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI Apr 47,3 47,3 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI Apr 48,8 48,8 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI Apr 49,7 49,7 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI Apr 49,7 49,7 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI Apr 50,1 50,1 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI Apr 48,9 48,9 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT Apr 48,2 48,2 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total Apr 193.889,84M 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Mar -1,6% 0,2% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Mar 2,0% 3,0% 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Mar -136,9B -122,7B 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 3 May, w/e 6,1% 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 6 May 39.000.018.800,00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 6 May 4,435% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 6 May 2,670 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 6 May 59,990% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 28 Apr, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 28 Apr, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 28 Apr, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 28 Apr, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias