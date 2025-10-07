Claves para el martes 7 de octubre
MERCADOS
* Festivo en China. BANCOS CENTRALES
* Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, en la Escuela Noruega de Economía (NHH) en Bergen. (1015 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión sobre las perspectivas económicas en un evento organizado por la Universidad de Fisk en Nashville. (1400 GMT)
* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, da la bienvenida mediante un vídeo pregrabado a la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria 2025. (1405 GMT)
* Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación en el Managed Funds Association Policy Outlook 2025. (1445 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una conversación sobre inteligencia artificial y la economía en la Cumbre North Star 2025 del Star Tribune en Mineápolis. (1530 GMT)
* Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, seguido de una sesión de preguntas y respuestas en el evento 'Business en Européens' de Business France en París. (1610 GMT)
* Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación en la Deutsche Bank 2025 Fall Macro Conference. (2005 GMT)
OTROS EVENTOS
* La presidenta de Islandia, Halla Tomasdottir, realiza una visita de Estado a Finlandia. (Hasta el 8 de octubre)
* El Banco Mundial presenta su informe económico para América Latina y el Caribe con previsiones de crecimiento actualizadas para la región.
(1700 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior
al y/Regi d ers
Tim on Poll
e
08: German DEIND Industrial Orders Aug 1.4% -2.9%
00 y =ECI MM
08: German DEMOI Manufacturing O/P Aug -3.5%
00 y Y=ECI Cur Price SA
08: German DECGI Consumer Goods SA Aug 111.5
00 y =ECI
08: United GBHHP Halifax House Sep 0.2% 0.3%
00 Kingdo =ECI Prices MM
m
08: United GBHHP Halifax House Sep 2.20%
00 Kingdo Y=ECI Prices YY
m
08: France FRRAS Reserve Assets Sep 304.802M
45 T=ECI Total
08: France FRTBA Trade Balance, Aug -5.560B
45 L=ECI EUR, SA
08: France FRIMP Imports, EUR Aug 57.674B
45 =ECI
08: France FREXP Exports, EUR Aug 52.117B
45 =ECI
09: France FRCA= Current Account Aug -2.5B
45 ECI
14: United USTBA International Aug -60. -78.3B
30 States L=ECI Trade $* 4B
14: United USRED Redbook YY 4 5.9%
55 States Y=ECI Oct,
w/e
19: United US7YN 3Y Note Auc - TA 7 Oct 58.000,1
00 States T=ECI 46.200.0
0
19: United US7YN 3Y Note Auc - HY 7 Oct 3.485%
00 States H=ECI
19: United US7YN 3Y Note Auc - BTC 7 Oct 2.730
00 States B=ECI
19: United US7YN 3Y Note Auc - HAP 7 Oct 24.560%
00 States A=ECI
21: United USCRE Consumer Credit Aug 14.0 16.01B
00 States D=ECI 0B
22: United USOIA API wkly crude Stk 29
30 States C=ECI Sep,
w/e
22: United USOIA API Wkly gsln stk 29
30 States G=ECI Sep,
w/e
22: United USOIA API Wkly dist.
Stk 29 30 States D=ECI Sep, w/e 22: United USOIA API Wkly crude 29 30 States R=ECI runs Sep, w/e *(NOTA: Los datos macroeconómicos podrían verse afectados por el cierre de la Administración.) (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
