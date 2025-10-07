Claves para el martes 7 de octubre

7 oct (Reuters) -

MERCADOS

* Festivo en China. BANCOS CENTRALES

* Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, en la Escuela Noruega de Economía (NHH) en Bergen. (1015 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión sobre las perspectivas económicas en un evento organizado por la Universidad de Fisk en Nashville. (1400 GMT)

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, da la bienvenida mediante un vídeo pregrabado a la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria 2025. (1405 GMT)

* Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación en el Managed Funds Association Policy Outlook 2025. (1445 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una conversación sobre inteligencia artificial y la economía en la Cumbre North Star 2025 del Star Tribune en Mineápolis. (1530 GMT)

* Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, seguido de una sesión de preguntas y respuestas en el evento 'Business en Européens' de Business France en París. (1610 GMT)

* Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación en la Deutsche Bank 2025 Fall Macro Conference. (2005 GMT)

OTROS EVENTOS

* La presidenta de Islandia, Halla Tomasdottir, realiza una visita de Estado a Finlandia. (Hasta el 8 de octubre)

* El Banco Mundial presenta su informe económico para América Latina y el Caribe con previsiones de crecimiento actualizadas para la región.

(1700 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior

al y/Regi d ers

Tim on Poll

e

08: German DEIND Industrial Orders Aug 1.4% -2.9%

00 y =ECI MM

08: German DEMOI Manufacturing O/P Aug -3.5%

00 y Y=ECI Cur Price SA

08: German DECGI Consumer Goods SA Aug 111.5

00 y =ECI

08: United GBHHP Halifax House Sep 0.2% 0.3%

00 Kingdo =ECI Prices MM

m

08: United GBHHP Halifax House Sep 2.20%

00 Kingdo Y=ECI Prices YY

m

08: France FRRAS Reserve Assets Sep 304.802M

45 T=ECI Total

08: France FRTBA Trade Balance, Aug -5.560B

45 L=ECI EUR, SA

08: France FRIMP Imports, EUR Aug 57.674B

45 =ECI

08: France FREXP Exports, EUR Aug 52.117B

45 =ECI

09: France FRCA= Current Account Aug -2.5B

45 ECI

14: United USTBA International Aug -60. -78.3B

30 States L=ECI Trade $* 4B

14: United USRED Redbook YY 4 5.9%

55 States Y=ECI Oct,

w/e

19: United US7YN 3Y Note Auc - TA 7 Oct 58.000,1

00 States T=ECI 46.200.0

0

19: United US7YN 3Y Note Auc - HY 7 Oct 3.485%

00 States H=ECI

19: United US7YN 3Y Note Auc - BTC 7 Oct 2.730

00 States B=ECI

19: United US7YN 3Y Note Auc - HAP 7 Oct 24.560%

00 States A=ECI

21: United USCRE Consumer Credit Aug 14.0 16.01B

00 States D=ECI 0B

22: United USOIA API wkly crude Stk 29

30 States C=ECI Sep,

w/e

22: United USOIA API Wkly gsln stk 29

30 States G=ECI Sep,

w/e

22: United USOIA API Wkly dist.

Stk 29 30 States D=ECI Sep, w/e 22: United USOIA API Wkly crude 29 30 States R=ECI runs Sep, w/e *(NOTA: Los datos macroeconómicos podrían verse afectados por el cierre de la Administración.) (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)