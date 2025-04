Claves para el martes 8 de abril

8 abr (Reuters) - EMPRESAS * Fluidra - Día de Mercados de Capital. BANCOS CENTRALES * Discurso de clausura de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en la reunión anual de la Asociación Española de Banca (0900 GMT). * Declaración introductoria de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en una audiencia sobre el euro digital ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo (1400 GMT). * Clare Lombardelli, subgobernadora del Banco de Inglaterra, participa en una discusión con el exasesor de Obama, Jason Furman, sobre la divergencia entre la productividad económica británica y estadounidense en un evento organizado por la Fundación Resolution (1600 GMT). * Participación de Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, en la conversación "El panorama económico y el trabajo de la Reserva Federal" organizada por la Escuela de Negocios Marriott de la Universidad Brigham Young (1800 GMT). OTROS EVENTOS * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Japón del 8 al 10 de abril y se reúne con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. * El ministro de Finanzas de Alemania, Jörg Kukies, habla sobre la unión de mercados de capitales de la UE en el evento Diálogo Económico (1400 GMT). * La ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, visita Londres para discutir el acuerdo de libre comercio propuesto y el tratado bilateral de inversión con Reino Unido (hasta el 10 de abril). * El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, discute los desafíos de seguridad europeos en un evento de RUSI en Londres. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRCA=ECI Current Account Feb -2.2B 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total Mar 295,984M 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Feb -6.540B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Feb 56.376B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Feb 49.836B 12:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx Mar 100.7 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 5 Apr, w/e 4.8% 19:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 8 Apr 58,000,025,800.00 19:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 8 Apr 3.908% 19:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 8 Apr 2.700 19:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 8 Apr 4.830% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 31 Mar, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 31 Mar, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 31 Mar, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 31 Mar, w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

